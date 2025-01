Com diversas atividades gratuitas, Sesc Verão segue até fevereiro

O Sesc São Paulo inicia a 30ª edição do Sesc Verão, que ocorrerá entre os dias 4 de janeiro e 16 de fevereiro. Esta ação, que se estende por todas as unidades do estado, tem como principal meta promover a prática de esportes e atividades físicas de forma acessível e gratuita.

Com o tema “Segue o Jogo!”, esta edição reafirma o compromisso do Sesc em incentivar hábitos saudáveis, promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida dos participantes. O evento também proporciona uma oportunidade para que os frequentadores experimentem novas modalidades esportivas e se conectem com outros entusiastas.

No Sesc Consolação, localizado no coração da capital paulista, as atrações incluem a participação de atletas renomados no cenário esportivo nacional. Os visitantes poderão interagir e aprender com as experiências de atletas como Júlia Soares (ginástica artística), Suelen Altheman (judô), Carol Meligeni (tênis) e Rogerinho R9 (futebol para amputados).

Além disso, para os interessados em triatlo, o treinador Diego Marchezani irá liderar uma preparação especial para uma competição programada para fevereiro, organizada pelo Sesc Consolação. A competição envolverá corridas no Elevado Presidente João Goulart (Minhocão), ciclismo na área de convivência e natação na piscina da unidade.

A programação também oferece uma variedade de modalidades por meio de aulas abertas e vivências. No Sesc Consolação, os participantes poderão se animar com aulas de Yin Yoga e Ritmos Baianos, preparatórias para o carnaval que se aproxima. Além disso, será introduzida a ginástica natural, um método desenvolvido por Álvaro Romano que integra elementos de artes marciais e yoga.

No Sesc Belenzinho, situado na zona leste da capital, o Festival de Breaking visa promover a cultura hip hop e as danças de rua como formas de resistência cultural afro-diaspórica. O evento incluirá competições inovadoras, rodas de conversa e apresentações de grupos locais, como Nas Batalhas, Equipe Miwa, Turmalinas Negras e Unity Warriors.

Outra atração na unidade Belenzinho será uma vivência de skate que oferecerá empréstimos de skates e equipamentos de proteção em um espaço preparado com obstáculos específicos da modalidade. Os interessados também poderão participar de uma vivência de tênis de mesa nos dias 11 e 12 de janeiro, com a presença dos atletas Bruna Alexandre e Lucas Kumahara, onde terão a chance de aprender técnicas do esporte e participar de desafios.