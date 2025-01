Clubinho de Férias: Supershopping Osasco promove oficinas gratuitas em janeiro

O SuperShopping Osasco preparou uma programação especial para as crianças durante as férias de janeiro, com foco na volta às aulas. De 17 a 26 de janeiro, o Clubinho de Férias oferece oficinas gratuitas para as crianças de 4 a 12 anos, estimulando a imaginação e a criatividade na personalização de itens que elas podem usar no ambiente escolar, como ecobags, chaveiros, porta-lápis, marca-páginas, canetas decoradas e cadernetas.

“As oficinas foram planejadas para incentivar a expressão artística e proporcionar momentos divertidos em família. A programação também marca o início das comemorações dos 20 anos do empreendimento, com atrações que reforçam nosso compromisso em criar experiências memoráveis para nossos clientes”, afirma Karina Aono, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

As atividades acontecem no Piso 2, a cada 30 minutos, das 14h às 18h. A participação é por ordem de chegada e, para garantir a vaga, é necessário fazer o cadastro no local antes de cada oficina. A programação inclui atividades como a personalização de ecobags no dia 17, chaveiros personalizados nos dias 18 e 23, porta-lápis nos dias 19 e 24, marca-páginas nos dias 20 e 25, canetas decoradas nos dias 21 e 26, e cadernetas no dia 22.

Serviço:

Clubinho de Férias

Data: de 17 a 25 de janeiro

Local: Piso 2

Horário: das 14h às 18h – sessões a cada 30 minutos, sendo a última às 17h30

Gratuito