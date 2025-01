Estação Osasco da ViaMobilidade recebe projeto Sesc Verão 2025

A ViaMobilidade e o Sesc Osasco realizam, entre os dias 14 de janeiro e 4 de fevereiro, na Estação Osasco das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, mais uma edição do projeto Sesc Verão. Com o slogan Segue o Jogo, a iniciativa é gratuita e tem como objetivo incentivar os clientes da concessionária a praticarem atividade física regularmente.

Entre as modalidades esportivas do Sesc Verão 2025 estão ciclismo indoor, basquete 3×3 e tênis de mesa. O evento valoriza o convívio social, a inclusão e a diversidade, contribuindo para a promoção da prática esportiva a todos os públicos.

No dia 14 de janeiro, será a vez de o Ciclo Sesc com Simulador agitar os clientes. Serão montadas 20 bicicletas ergométricas, conectadas por um software a um telão de LED, para dar ao público a sensação de uma corrida de bicicletas em estradas reais. De 27 a 31 de janeiro, uma quadra de basquete 3×3 com piso profissional, placas modulares, tabelas e bolas proporcionará uma experiência esportiva de alta qualidade, para que os passageiros possam vivenciar a modalidade e praticar o jogo com total segurança. Encerrando as atividades em 4 de fevereiro, os clientes poderão participar de um desafio de jogar tênis de mesa com Danielle Rauen e Luiz Felipe Manara, representantes do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Toda a infraestrutura será montada dentro da Estação Osasco no andar das bilheterias da Estação, à esquerda das escadas de acesso. Essa escolha estratégica permite que o fluxo de passageiros e acesso ao elevador permaneçam inalterados a fim de proporcionar comodidade e segurança para todos os frequentadores.

“Essa é mais uma ação da ViaMobilidade focada na saúde e no bem-estar dos clientes. Promovemos essa parceria com o Sesc Osasco para incentivar as pessoas a realizarem atividades físicas regularmente e o evento promete agitar todos que visitarem a Estação Osasco. Convidamos nossos clientes a participarem”, destaca André Costa, diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.

Confira a programação completa:

14 de janeiro, das 10h às 16h – ciclismo indoor;

27 a 31 de janeiro, das 10h às 16h – basquete 3×3;

4 de fevereiro, das 10h às 16h – tênis de mesa, com participação dos atletas paralímpicos Danielle Rauen e Luiz Felipe Manara das 12h às 15h.