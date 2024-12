Sesc Verão chega às unidades do Sesc no Grande ABC

O Sesc Verão, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo para o incentivo à prática regular de atividades físicas e a um estilo de vida mais ativo, chega em 2025 à importante marca de 30 edições. Entre os dias 04 de janeiro e 16 de fevereiro, em todas as 43 unidades do Sesc no estado de São Paulo, o público de todas as idades poderá participar de uma programação gratuita e diversificada.

Nesta edição, o Sesc Verão traz como tema “Segue o Jogo!”, celebrando o contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida. Desta maneira, a programação visa priorizar o convívio social, a inclusão e a diversidade, tendo como foco não apenas inspirar um estilo de vida ativo, mas também promover experiências duradouras que estimulem todas as pessoas a incorporarem o esporte em suas rotinas.

No Sesc Santo André, o público poderá participar de vivências como o Frisbee, o Vôlei de Praia, Beach Tennis e Dodgeball, que proporcionam desafios físicos e coletivos, além de Jogos de Imagem e Movimentos Corporais, que oferecem a oportunidade de aprender brincando e desenvolvendo diversas habilidades esportivas. Atividades orientadas por atletas medalhistas como Ana Patrícia, do vôlei de praia, Bruna Alexandre, do tênis de mesa paralímpico e Thatiany Crisostomo, do futevôlei, também enriquecem a programação.

O Sesc São Caetano ocupa o Espaço Verde Chico Mendes, oferecendo uma série de vivências como Skate, Patins, Tênis de Mesa e Atletismo, trazendo atividades que introduzem suas técnicas básicas e promovem a prática segura. Além disso, haverá apresentações esportivas conduzidas por atletas renomados. Os participantes poderão aprender judô com William Lima e Alana Maldonado, skate com Raicca Ventura e Tony Alves, patinação com Duda e Grasiela Marques, tênis de mesa com Bruna Alexandre e Danielle Rauen, e atletismo com Jerusa Geber e Gabriel Garcia, permitindo a troca direta de experiências com medalhistas olímpicos e paralímpicos.

Confira os horários e atividades específicas nas respectivas unidades e participe dessa programação dinâmica e inclusiva como aulas abertas, instalações, festivais, apresentações, vivências e recreações esportivas, permitindo que todas as pessoas se conectem, explorem novas modalidades e escolham quais esportes desejam praticar regularmente ao longo do ano e da vida.

Programação Sesc Santo André

Frisbee

Frisbee é um esporte coletivo que valoriza o trabalho em equipe e o respeito às regras, com foco no espírito do jogo. A vivência inclui instruções de manuseio, fundamentos, passes e dinâmica de jogo.

4 e 5/1. Sábado e domingo, 11h às 18h

7 a 10/1. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadras

Jogos de imaginação e movimentos corporais

Atividades que utilizam o brincar e o jogo de faz-de-conta para o aprendizado de diversas habilidades esportivas e que exploram diferentes objetos, espaços e a imaginação das crianças.

4 a 12/1. Sábados e domingos, 11h às 18h

7 a 17/1. Terças a sextas, 11h às 19h

Espaço de Eventos

Vôlei de Praia

O vôlei de praia, originado do vôlei de quadra, é disputado por duplas na quadra de areia. O Brasil, destaque na modalidade, foi o primeiro país a conquistar uma medalha olímpica.

5/1. Domingo, 14h às 16h

Quadra e Areia

Mini Esportes

Jogos para crianças até 12 anos, incentivando a prática esportiva, integração e valores do esporte. Modalidades variam nos finais de semana; consulte horários na unidade ou no portal.

De 4/1 a 15/2, sábados, das 14h30 às 16h30

De 5/1 a 16/2, domingos, das 12h30 às 14h

Quadra Vermelha

Dodgeball

Também conhecido como “Queimada”, duas equipes tentam vencer os adversários acertando-os com bolas, enquanto evitam ser atingidos. O objetivo é ser a última equipe com jogadores ativos. É um jogo rápido e dinâmico, que exige agilidade, precisão e trabalho em equipe.

11 e 12/1. Sábado e domingo, 10h às 18h

14 a 17/1. Terça a sexta, 11h às 19h

Quadras

Intercrosse

Vivência de Intercrosse, esporte canadense derivado do Lacrosse, que é jogado por equipes mistas com bastões e cestas para marcar gols. A prática estimula integração, autonomia e comunicação entre os participantes.

11 e 12/1. Sábado e domingo, 11h às 18h

14 a 17/1. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadras

Maha Lilah

Maha Lilah é um jogo de tabuleiro milenar de autoconhecimento e busca espiritual, originário da região de Uttar Pradesh, na Índia. O jogo é baseado na recriação do caminho mítico do herói e, por ser lúdico, pode ajudar os participantes a se lembrar de si mesmos.

11 a 19/1. Sábados e domingos, 13h às 17h

Sala de Práticas Corporais

Beach Tennis

Beach Tennis é jogado em quadra de areia, com raquete e bola, sem deixar a bola tocar o solo. No Brasil, chegou em 2008, iniciando nas praias do Rio de Janeiro e se expandindo pelas cidades litorâneas.

18 e 19/1. Sábado e domingo, 11h às 18h

21 a 24/1. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadra de Areia

Kin Ball

O Kin-Ball é um esporte coletivo no qual é utilizado duas bolas oficiais de 1,2 metros de diâmetro. As equipes são divididas em cores e o principal objetivo dessa modalidade é pegar a bola usando qualquer parte do corpo e evitando que ela toque o solo.

18 e 19/1. Sábado e domingo, 11h às 18h

21 a 24/1. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadras

Bocha Paralímpica

A Bocha Paralímpica é disputada por atletas em cadeiras de rodas, que lançam bolas coloridas para aproximá-las de uma bola branca. Voltada para pessoas com paralisia cerebral ou deficiências severas, permite arremessos com mãos, pés ou hastes.



18 e 19/1. Sábado e domingo, 11h às 13h

18 e 19/1. Sábado e domingo, 14h às 16h

Espaço de Eventos

Vôlei Sentado

O Vôlei Sentado é disputado por seis jogadores por equipe, em uma quadra menor e com rede mais baixa. Com sets de 25 pontos e regra que exige contato do atleta com o solo ao bater na bola, vence quem ganhar três sets.



25 e 26/1. Sábado e domingo, 11h às 13h

25 e 26/1. Sábado e domingo, 14h às 16h

Espaço de Eventos

Softball

Softball é um esporte originário do beisebol. Duas equipes se revezam nas posições de ataque e defesa, tentando pontuar batendo em uma bola com um bastão e, em seguida, percorrendo as bases do campo, e é disputado apenas na modalidade feminina.

25 e 26/1. Sábado e domingo, 11h às 18h

28 a 31/1. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadras

Flagball

No Flagball, jogadores usam duas fitas presas à cintura, e a defesa deve remover uma fita do atacante com a bola ou interceptar o lançamento. O contato físico voluntário é considerado falta.

25 e 26/1. Sábado e domingo, 11h às 18h

28 a 31/1. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadras

Jogos de Arremessos e Lançamento

As provas de arremessos e lançamentos no atletismo são eventos que testam a força, técnica e habilidade das pessoas para lançar ou arremessar objetos o mais longe possível.

1 e 2/2. Sábado e domingo, 11h às 18h

4 a 7/2. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadra de Areia

Corfeball

O Corfeball é um jogo coletivo misto, com contato físico controlado, onde o objetivo é acertar a bola na cesta sem tabela. Não é permitido driblar, roubar a bola do adversário, marcar jogadores de outro gênero ou andar com a bola.

1 e 2/2. Sábado e domingo, 11h às 18h

4 a 7/2. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadras

Tênis de Mesa Paralímpico

O Tênis de Mesa Paralímpico é similar ao Olímpico, com a diferença no saque para cadeirantes, que deve ultrapassar a linha de fundo. A modalidade é aberta a atletas com diversas deficiências, divididos em 11 classes funcionais.

1 e 2/2. Sábado e domingo, 11h às 16h

Espaço de Eventos

Pickleball

O Pickleball é jogado em uma quadra semelhante à de tênis, só que menor e com uma rede mais baixa. Pode-se jogar individualmente ou em duplas, e os jogadores usam raquetes específicas (parecidas com a de Frescobol, mas mais retangulares) e uma bola perfurada.

8 e 9/2. Sábado e domingo, 11h às 18h

11 a 14/2. Terça a sexta, 14h às 19h

Quadras

Goalball

Esporte desenvolvido para pessoas com deficiência visual, onde o objetivo é arremessar uma bola com guizos para marcar um gol. Os atletas jogam vendados e, para garantir igualdade de condições, o ginásio deve permanecer em silêncio durante a partida.

8 e 9/2. Sábado e domingo, 11h às 13h

8 e 9/2. Sábado e domingo, 14h às 16h

Futevôlei

O Futevôlei é uma modalidade que mistura futebol e vôlei, jogado na areia, onde os atletas devem passar a bola por cima da rede sem deixá-la tocar no chão. É uma atividade divertida e desafiadora, ideal para quem busca diversão e condicionamento físico.

11 a 14/2. Terça a sexta, 14h às 19h

15 e 16/2. Sábado e domingo, 11h às 18h

Quadra de Areia

APRESENTAÇÕES E VIVÊNCIAS COM ATLETAS

(domingos, 14h às 16h)

Apresentação e Vivência de Volei de Praia com Ana Patrícia Ramos

Vivência de vôlei de praia com Ana Patrícia Ramos, campeã olímpica em Paris 2024, com bate-papo e prática, destacando sua trajetória com títulos como os Jogos Olímpicos da Juventude 2014, Mundial 2022 e Pan-Americano 2023.

Dia 5/1, domingo, das 14h às 16h

Quadra de Areia

Apresentação e Vivência de Tênis de Mesa com Bruna Alexandre

Cunduzida pela atleta paralímpica Bruna Alexandre, a atividade que promove aprendizado e sensações. A vivência é inspirada nos 4 Pilares de Educação e Life Skills, convidando os participantes a se conectar com as modalidades esportivas e a história das brincadeiras de rua.

Dia 2/2, domingo, das 14h às 16h

Espaço de Eventos

Apresentação e Vivência de Futevôlei com Thatiany Crisostomo

Thatiany Crisóstomo é uma atleta brasileira de futevôlei conhecida por sua história de superação. Ela encontrou no esporte uma maneira de vencer as barreiras do preconceito e da depressão.

Dia 16/2, domingo, das 14h às 16h

Quadra de Areia

Programação Sesc São Caetano

Skate

A Vivência de Skate oferece uma introdução prática ao skate, com foco em equilíbrio, postura e manobras simples. Ideal para iniciantes, a atividade também aborda a importância da segurança e do uso adequado de equipamentos de proteção.

De 6 a 10/1, segunda a sexta, das 9h às 19h

Dia 11/1, sábado, das 9h às 16h

Dia 12/1, domingo, das 9h às 13h

Espaço Verde Chico Mendes

Patins

A Vivência de Patins oferece uma introdução à patinação, focando em equilíbrio, postura e controle dos patins. Ideal para iniciantes, a atividade ensina técnicas básicas de movimento, como deslizar e frear com segurança.

De 13 a 17/1, segunda a sexta, das 9h às 19h

Dia 18/1, sábado, das 9h às 16h

Dia 19/1, domingo, das 9h às 13h

Espaço Verde Chico Mendes

Tênis de Mesa

Com uma introdução prática ao esporte, a vivência de tênis de mesa permite que os participantes aprendam e experimentem as técnicas básicas, como empunhadura da raquete, controle da bola, saques e golpes simples.

De 20 a 24/1, segunda a sexta, das 9h às 19h

Dia 25/1, sábado, das 9h às 16h

Dia 26/1, domingo, das 9h às 13h

Espaço Verde Chico Mendes

Atletismo

A Vivência de Atletismo oferece uma introdução às modalidades do esporte, como corridas, saltos e arremessos. Os participantes aprendem técnicas básicas de corrida, postura e largada, além de fundamentos do salto em distância e arremesso de peso.

De 27 a 31/1, segunda a sexta, das 9h às 19h

Dia 1/2, sábado, das 9h às 16h

Dia 2/2, domingo, das 9h às 13h

Espaço Verde Chico Mendes

APRESENTAÇÕES E VIVÊNCIAS COM ATLETAS

(sábado, 10h às 12h)

Apresentação e Vivência de Judô com William Lima e Alana Maldonado

A Apresentação Esportiva e Vivência de Judô será conduzida pelos medalhistas William Lima e Alana Maldonado. William Lima, vice-campeão olímpico de Paris 2024, e Alana Maldonado, campeã paralímpica e bicampeã mundial, compartilharão suas experiências e técnicas com os participantes.

Dia 4/1, sábado, das 10h às 12h

Espaço Verde Chico Mendes

Apresentação e Vivência de Skate com Raicca Ventura e Tony Alves

Apresentação esportiva e Vivência de Skate com os atletas Raicca Ventura e Tony Alves. Raicca é campeã mundial e a melhor brasileira no ranking olímpico de skate park. Tony é atleta do paraskate street e bowl, top 3 no STU Open – Nacional e Top 3 no STU Open – Mundial street e top 2 no mundial Park.

Dia 11/1, sábado, das 10h às 12h

Espaço Verde Chico Mendes

Apresentação e Vivência de Patins com Duda e Grasiela Marques

A Apresentação Esportiva e Vivência de Patins será conduzida pelas atletas Duda e Grasiela Marques. A atividade, voltada para todas as idades, explora a patinação como exercício, lazer e esporte, abordando desde manobras até competições de velocidade, sempre com foco na segurança e uso adequado dos equipamentos.

Dia 18/1, sábado, das 10h às 12h

Espaço Verde Chico Mendes

Apresentação e Vivência de Tênis de Mesa com Bruna Alexandre e Danielle Rauen

Apresentação esportiva e Vivência de Tênis de Mesa com as atletas olímpicas Bruna Alexandre e Danielle Rauen. Bruna Alexandre é uma mesatenista brasileira que participou da mesma edição dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Danielle Rauen é mesatenista medalhista de bronze na Rio 2016.

Dia 25/1, sábado, das 10h às 12h

Espaço Verde Chico Mendes

Apresentação e Vivência de Atletismo com Jerusa Geber e Gabriel Garcia

A Apresentação e Vivência de Atletismo contará com a participação de Jerusa Geber e Gabriel Garcia. Jerusa, atleta paraolímpica, conquistou quatro medalhas e detém o recorde da classe T11, enquanto Gabriel fez história ao ser o primeiro brasileiro a competir em Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no mesmo ano, conquistando ouro ao lado de Jerusa nas Paraolimpíadas de 2024.

Dia 1/2, sábado, das 10h às 12h

Espaço Verde Chico Mendes

Sesc Verão 2025

De 04 de janeiro a 16 de fevereiro

Programação completa no portal www.sescsp.org.br/sescverao