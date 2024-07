Superávit do Agro Paulista cresce 9,4% no primeiro semestre de 2024 

No setor do agronegócio, as exportações paulistas no primeiro semestre de 2024 aumentaram 8,9%, alcançando US$ 14,00 bilhões. As importações também apresentaram crescimento de 7,3%, totalizando US$ 2,78 bilhões, gerando um superávit de US$ 11,22 bilhões, aumento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2023.

O levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, aponta que a participação das exportações do agronegócio paulista no total do estado no acumulado de janeiro a junho de 2024 foi de 42,2%, enquanto a participação das importações setoriais foi de 7,7%.

Para o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, o resultado do primeiro semestre é a comprovação da relevância da agropecuária paulista para a balança comercial paulista. “Vimos mais uma vez o agro sendo o principal indutor de desenvolvimento econômico e social de nosso Estado. Os dados, para além dos superávits da balança ou crescimento do PIB Paulista, vem destacando o agronegócio como um grande transformador da realidade das cidades do interior de São Paulo, elevando a renda, diminuindo a desigualdade e atraindo mão de obra atrás de oportunidades”, completa Piai.

Na análise dos resultados de junho de 2024 em comparação com junho de 2023, houve uma redução de 16,2% nas exportações do agronegócio paulista, impactada pela queda nas vendas de soja em grão (-26%), açúcar (-36%) e carne bovina (-18%). Em contrapartida, houve aumento nos valores de suco de laranja (55%), café verde (45%) e celulose (104%).

Nos demais setores da economia paulista, as exportações totalizaram US$ 19,17 bilhões e as importações, US$ 33,35 bilhões, resultando em um déficit de US$ 14,18 bilhões. O desempenho positivo do agronegócio estadual teve importante papel para evitar um déficit ainda maior no desempenho do saldo da Balança Comercial do Estado de São Paulo no primeiro semestre de 2024.

Exportações do Agronegócio Paulista por Grupos de Produtos

Os cinco principais grupos de exportação do agronegócio paulista no primeiro semestre de 2024 foram:

• Complexo Sucroalcooleiro: 37% de participação totalizando US$ 5,18 bilhões (91,1% açúcar e 8,9% etanol)

• Produtos Florestais: 11% de participação com total de US$ 1,54 bilhão (53,0% celulose e 39,7% papel)

• Complexo Soja: 11% de participação registrando total de US$ 1,54 bilhão (82,3% soja em grão)

• Carnes: 10,8% de participação alcançando valor de US$ 1,51 bilhão (83,3% carne bovina)

• Sucos: 8,2% de participação com total de US$ 1,15 bilhão (97,7% suco de laranja)

Esses cinco grupos representaram 78,0% das vendas externas setoriais paulistas. O grupo do café, tradicional no estado, aparece em sexto lugar, com 4,5% de participação com total de vendas de US$ 634,95 milhões (74,2% café verde e 22,4% café solúvel).

Houve variações importantes nas exportações dos principais grupos em comparação ao primeiro semestre de 2023: aumentos para o complexo sucroalcooleiro (+35,8%), café (+29,6%), sucos (+19,1%) e florestais (+17,4%); e quedas para o complexo soja (-39,7%) e carnes (-0,5%).

Destinos das Exportações do Agronegócio Paulista

Os principais destinos das exportações do agronegócio paulista no primeiro semestre de 2024 foram:

• China: US$ 2,88 bilhões (20,6% do total, variação negativa de 13,7%)

• União Europeia: US$ 1,74 bilhão (12,4% do total, crescimento de 7,7%)

• Estados Unidos: US$ 1,44 bilhão (10,3% do total, variação positiva de 9,0%)

Outros destinos importantes incluem Indonésia (3,9%), Índia (3,8%), Emirados Árabes Unidos (3,1%), Bangladesh (2,8%), Arábia Saudita (2,3%), Argélia (2,1%) e Egito (2,0%).

Balança Comercial do Brasil

No primeiro semestre de 2024, a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 42,31 bilhões, com exportações de US$ 167,61 bilhões e importações de US$ 125,30 bilhões. Esse resultado representa uma queda de 5,2% no saldo da balança em relação ao mesmo período de 2023.

Análise Setorial do Agronegócio Brasileiro

As exportações do agronegócio brasileiro no primeiro semestre de 2024 apresentaram uma redução de 0,4% em comparação ao mesmo período de 2023, totalizando US$ 82,39 bilhões (49,2% do total nacional). As importações aumentaram 14,2%, registrando US$ 9,51 bilhões (7,6% do total nacional).

O saldo da balança comercial do agronegócio registrou um superávit de US$ 72,88 bilhões, uma redução de 2,0% em relação ao primeiro semestre de 2023.

Exportações do Agronegócio Brasileiro por Grupos de Produtos

Os cinco principais grupos de exportação do agronegócio brasileiro no primeiro semestre de 2024 foram:

• Complexo Soja: US$ 33,53 bilhões (83,2% soja em grão e 14,9% farelo de soja)

• Carnes: US$ 11,81 bilhões (48,1% carne bovina, 38,6% carne de frango e 10,8% carne suína)

• Complexo Sucroalcooleiro: US$ 9,22 bilhões (93,9% açúcar e 6,1% etanol)

• Produtos Florestais: US$ 8,34 bilhões (59,6% celulose e 25,1% madeira)

• Café: US$ 5,31 bilhões (91,9% café verde e 7,3% café solúvel)

Esses grupos representaram 82,7% das vendas externas setoriais brasileiras. Comparado ao primeiro semestre de 2023, houve variações importantes: aumentos para o complexo sucroalcooleiro (+54,1%), café (+46,1%), florestais (+11,9%) e carnes (+1,6%); e redução para o complexo soja (-17,6%).

Esses dados ressaltam a importância do agronegócio no desempenho econômico e comercial tanto do estado de São Paulo quanto do Brasil, destacando-se como um setor fundamental para a balança comercial positiva do país.