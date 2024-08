Suel chega em com novo show “Clássicos” na Arena Mega Sports

Suel chega a São Paulo no dia 24 de agosto para uma apresentação especial na Arena Mega Sports. Acompanhado de sua banda, Suel cantará grandes sucessos e algumas surpresas especiais. O público poderá curtir um show exclusivo com toda a energia e carisma do ex-vocalista e fundador do grupo Imaginasamba. Em carreira solo, Suel acumula milhões de streams com o projeto de sucesso “Fases” e prepara lançamento de novo audiovisual “Pôr do Suel”, filmado em Recife.

“Existem músicas que entram na vida das pessoas e não saem nunca mais. Essas músicas são chamadas de ‘clássicos’. Pensando nisso, resolvi criar essa turnê onde eu canto algumas das músicas que são trilha sonora da vida de todos os brasileiros”, explica o artista sobre o novo formato de show.

Suel complementa: “Selecionei os maiores hits da minha carreira, todas aquelas antigas que marcaram época. Além dos meus sucessos, essa turnê também conta com clássicos dos meus grandes professores: Só Pra Contrariar, Raça Negra, Soweto… e também músicas de outros gêneros brasileiros. Preparem-se para cantar o tempo inteiro e viver momentos de emoção, nostalgia e felicidade. É um show para levar os amigos e as pessoas que você mais ama e celebrar o bem que a música nos faz.”

O público pode esperar um espetáculo com um repertório muito diverso. Suel cantará títulos que acompanham o músico por seus 20 anos de carreira, como “Pretexto”, “Duvido”, “Para de Pirraça” e “Me Assume ou Me Esquece”. Além de novos sucessos que fazem parte da carreira solo, como “Amor de Amante”, “Metade Vai, Metade Fica” e “No Mesmo Travesseiro”.

Serviço

Suel – Clássicos – Ao Vivo

Dia: 24 de agosto

Horário: a partir das 16h

Endereço: Arena Mega Sports | Rua Harry Danhenberg, 700/800 – Itaquera – São Paulo, SP

Informações: https://www.clubedoingresso.com/evento/arenasabadouu-suel-convidados