Stuttgart Service | Body & Paint: o ponto de encontro do público do Heineken Village no GP de São Paulo de F1

Pelo segundo ano consecutivo, o Stuttgart Service | Body & Paint, o mais moderno centro tecnológico para veículos híbridos e elétricos do Brasil, será também o ponto de encontro para o público que acompanhará o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 no Heineken Village – Senna Edition, um espaço exclusivo da marca de cerveja localizado em um dos pontos de melhor visão dentro do Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Durante os três dias de programação, um serviço de vans funcionará entre o Stuttgart Service | Body & Paint e o autódromo de Interlagos, em horários propícios para chegar e sair do autódromo com conforto e tranquilidade.

Neste ano, o conhecido Heineken Village se transforma no Heineken Village – Senna Edition, celebrando o poder único que Ayrton Senna tem, hoje e sempre, de unir os brasileiros.

Criado em parceria com a organização do GP São Paulo de Fórmula 1 e a Red Door Agency, o Heineken Village – Senna Edition contará com uma série de ativações em homenagem ao tricampeão mundial, como parte da campanha “Hoje e Sempre nos Unindo”, que estreou este mês na TV e nas redes sociais da marca. A campanha celebra Ayrton e traz os brasileiros a brindarem o ídolo internacional que, hoje e sempre, une e emociona o País.

Elaborada com o objetivo de ser um espaço imersivo da marca, dentro do autódromo, durante os três dias de corrida, a área se estenderá por volta de 30 mil metros quadrados, em local que permite visão à distância de 30 metros da pista e proporciona experiências exclusivas, com DJs e atrações, além de serviços de alimentação e chope Heineken.

O Heineken Village tem 30 mil metros quadrados de área e o espaço reúne experiências exclusivas, tirolesa, DJs e propicia uma visão a uma distância de 30 metros da pista e de cerca de 70% do circuito. O ambiente ficará entre as curvas Bico de Pato, Junção e Café. A área proporciona ampla visibilidade, pontos de sombra, comida finger food e open bar com Heineken, refrigerantes e água.

“O fato de receber os clientes do Heineken Village no Stuttgart Service | Body & Paint pelo segundo ano consecutivo mostra o sucesso da parceria entre as duas empresas. Existe uma sinergia entre a Stuttgart e a Heineken: ambas proporcionam experiências diferenciadas e fazem de tudo para oferecer vivências únicas com responsabilidade e segurança”, enfatiza Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Porsche.

O Stuttgart Service | Body & Paint elevou a um patamar inédito a qualidade na manutenção e reparo de veículos Porsche. Ali, estão a única cabine de reparos de carrocerias de alumínio da América Latina e o único espaço dedicado à manutenção e reparos de baterias elétricas de alta tensão para veículos híbridos e elétricos do Brasil.

Sobre a Stuttgart Porsche

A Stuttgart atuou entre outubro de 1997 e junho de 2015 como importadora oficial da marca Porsche no Brasil. Nesse período, a Porsche aumentou significativamente sua presença no País. Atualmente, a Stuttgart Porsche opera lojas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, mais o Stuttgart Service | Body & Paint, localizado em São Paulo, o mais moderno centro de serviços de reparo e manutenção de carros da marca, sendo o único da América Latina capacitado a fazer reparos em carrocerias de alumínio e o único do Brasil apto a fazer manutenção e reparos em baterias de alta tensão para veículos híbridos e elétricos. Ainda em 2024, a Stuttgart iniciará as operações dos Porsche Centers em Maringá (PR) e Blumenau (SC). O histórico, a presença em cinco estados e a alta qualidade de seu atendimento e de seus serviços fazem da Stuttgart ser referência em Porsche no Brasil.

Site: stuttgartporsche.com.br