Stone Temple Pilots: A lenda do grunge volta a São Paulo em maio

Prepare-se para uma noite histórica de rock alternativo e grunge! O Stone Temple Pilots, uma das maiores e mais influentes bandas da cena grunge dos anos 90, volta a São Paulo em maio para um show imperdível. A apresentação acontecerá no dia 22 de maio (quinta-feira), no Terra SP, e os ingressos já estão à venda pelo site Meaple.

Com uma carreira marcada por álbuns icônicos, como Core, Purple e Tiny Music… Songs from the Vatican Gift Shop, o Stone Temple Pilots apresentará os clássicos que marcaram gerações – “Plush“, “Interstate Love Song“, “Vaseline“, “Trippin’ on a Hole in a Paper Heart” -, além de seus mais recentes lançamentos com a energia única de uma das bandas mais respeitadas do rock mundial.

O show será uma verdadeira celebração da carreira do Stone Temple Pilots. Uma noite inesquecível que vai agradar os amantes do bom e velho rock n’roll.

Sobre o Stone Temple Pilots

Formado em 1989, o Stone Temple Pilots foi uma das bandas pioneiras do movimento grunge, ao lado de nomes como Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden. Com Scott Weiland no vocal, a banda conquistou uma legião de fãs e um espaço eterno na história do rock. Desde o falecimento de Scott, o STP tem se reinventado com novas formações e continua a fazer shows espetaculares ao redor do mundo.

Atualmente, com o vocalista Jeff Gutt, a banda continua a sua trajetória, oferecendo aos fãs uma experiência ao vivo emocionante e cheia de energia, com um setlist recheado de sucessos que definiram uma geração.

Serviço

Data: 22 de maio de 2025 (quinta-feira)

Local: Terra SP

Endereço: Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande – São Paulo – SP

Horário: 19h (abertura da casa) / 21h30 (início show)

Classificação etária: 18 anos (menores de 18 menores de idade somente acompanhado dos pais ou responsáveis legais)

Ingressos: https://meaple.com.br/rider2/stone-temple-pilots