Stock Car: Muggiati quer por água no chopp do campeão

A Super Final da Stock Car, que acontece sábado e domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, faz com que todas as atenções se voltam aos oito pilotos finalistas, mas o paranaense Zezinho Muggiati está afim de entrar na festa do título, colocar água no chopp do campeão e fechar sua primeira temporada com o lugar mais alto do pódio. A expectativa se justifica com a evolução ao longo da temporada e com o recorde de ultrapassagens nas três últimas etapas.

“Na primeira vez que passamos por Interlagos esse ano eu ainda não estava tão adaptado ao carro, foi no início da temporada. Agora, a expectativa é alta, especialmente pela minha experiência com o carro e com o retrospecto que a equipe KTF tem nessa pista. Treinamos bastante, fizemos simulações de corridas e vamos fortes para a final. Quero fechar o ano bem, largando na frente e, se Deus quiser, conquistar um excelente resultado”, aponta o piloto que tem os patrocínios do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte. Outro apoio fundamental é da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes e Governo Federal.

Se já não bastasse todo o clima de decisão e tensão entre os finalistas, Zezinho aponta outros motivos que pode colocar ele entre os primeiros colocados nas corridas finais.

“Temos grandes chances de fazer bons resultados. Existe uma grande possibilidade de chuva, que tende a bagunçar o final de semana. E sempre que foge do normal é bom para os pilotos que estão estreando, porque equilibra mais a disputa. Vou com tudo para fazer uma etapa consistente e com bons resultados”, completa Muggiati.

A Super Final da Stock Car terá a abertura da programação na sexta-feira(13), com shakedown e dois treinos livres. O sábado começa com o Classificatório, às 9h40, e termina com a Corrida Sprint, às 16 horas. A Corrida Principal acontece domingo, 14h30, e será transmitida no Stock Car Channel no youtube, além do Sportv, Band, e BandSports, Motorsport.tv, High Speed Brasil e MAVTV

Rodrigo Guimarães/KTF

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 3º lugar na corrida Sprint da etapa 8 no Velopark, um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia. Nas etapas de Buenos Aires, El Pinar e Goiânia-3, o piloto paranaense foi o maior conquistador de posições.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023. Logo em sua temporada na principal categoria do automobilismo ele já conquistou um pódio de terceiro lugar.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati