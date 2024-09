STM e dr.consulta promovem ações de saúde mental em estações da CPTM e Metrô

Em uma iniciativa conjunta da rede de saúde dr.consulta e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), será realizada uma orientação psicológica com um profissional com o intuito de trazer escuta e acolhimento voltada à saúde mental nas estações Luz (CPTM) e Tatuapé (Metrô). Nos dias 17 e 18 deste mês, a cabine de telemedicina da healthtech estará disponível na Estação Luz da CPTM, e nos dias 19, 20 e 21, na estação Tatuapé do Metrô.

A campanha, intitulada “É falando que a gente se cuida”, vai chamar a atenção de 8,5 milhões de pessoas que usam esses meios de transporte diariamente para a importância da conversa na prevenção do suicídio. No local, sempre das 9h às 16h, um psicólogo estará disponível em cabines individuais para uma conversa com os passageiros em trânsito interessados em buscar apoio para a saúde mental.

De acordo com Tânia Abreu Carvalho, psiquiatra do dr.consulta, comunicar as emoções, pensamentos e comportamentos angustiados com profissionais preparados é fundamental para a melhoria da saúde mental da população. “Para cuidar da sua dor, é preciso compartilhar o que está sentindo, não só para dissipar as tremendas tensões guardadas, mas para receber apoio sobre os passos seguintes. Ter por perto alguém preparado para escutar, acolher e orientar pode fazer toda a diferença e uma conversa iniciada hoje pode ser a transformação do presente e do amanhã”, detalha.

Dados da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede) revelam que o Sistema Único de Saúde (SUS) identifica, em média, 31 internações por dia relacionadas a tentativas de suicídio. Além disso, até 60% das pessoas que cometeram suicídio nunca buscaram ajuda de um profissional de saúde mental ao longo da vida. “Problemas como depressão, transtorno bipolar e dependência química estão entre as principais causas de suicídio e precisamos combater o estigma e oferecer espaços de escuta e tratamento em uma perspectiva ampla, afinal, em geral o preconceito é o que mais impede as pessoas de buscarem a ajuda e o cuidado adequado. Mas reforço, você não precisa passar por isso sozinho”, ressalta a especialista.

A ação do dr.consulta nas estações Luz e Tatuapé é mais uma etapa da campanha contínua que busca conscientizar sobre a importância de falar sobre saúde mental e oferecer apoio especializado. “Essa é uma causa que devemos lembrar o ano todo. Precisamos falar cada vez mais sobre os temas ligados à saúde e ao adoecimento mental para que as pessoas saibam que há ajuda e cuidado disponível”, completa Tânia Carvalho.

Para reforçar a ideia de quebrar os preconceitos sobre se abrir e facilitar o acesso das pessoas para a saúde mental, o dr.consulta oferece uma série de ações complementares para tornar a saúde mental mais acessível e humanizada, já que procurar ajuda é essencial para o combate ao suicídio e questões como depressão, bipolaridade e outros transtornos. A campanha inclui conteúdos nas TV´s do metrô e redes sociais.

SERVIÇO

Cabine de acolhimento psicológico – Estação Luz

Data: 17 e 18 de setembro

Horário: 9h às 16h

Cabine de acolhimento psicológico – Estação Tatuapé

Data: 19, 20 e 21 de setembro

Horário: 9h às 16h