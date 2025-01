Startup de São Caetano vence Desafio de Inovação para a indústria automotiva

São Caetano do Sul se tornou palco de uma importante conquista para o ecossistema de inovação do Brasil. O Primeiro Desafio de Inovação Aberta, uma iniciativa em parceria entre a GM (General Motors do Brasil) e o Parque Tecnológico Municipal, promovida pela Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), foi concluído com êxito nesta semana. O objetivo desta ação foi estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis para a indústria automotiva, atraindo startups, empresas e instituições de pesquisa de várias regiões para apresentar propostas inovadoras.

O foco principal do desafio foi a criação de um Rack 3R – Reutilizável, Reconfigurável e Rastreável – destinado ao armazenamento e manuseio de peças automotivas. O projeto visava atender às demandas de diferentes tamanhos e modelos de peças, promovendo maior flexibilidade, produtividade e sustentabilidade. Essa abordagem está alinhada aos princípios da Indústria 4.0, que integra tecnologias digitais inteligentes nos processos produtivos, representando um avanço dentro da Quarta Revolução Industrial.

A grande vencedora do desafio foi a startup Endeavor Professional Soul PIE, residente do Parque Tecnológico Municipal de São Caetano, sob a liderança do gerente de negócios Paulo Jarbas, que apresentou um protótipo tecnológico inovador e viável, conquistando a banca avaliadora. Segundo Jarbas, o reconhecimento é um marco para a Startup. “Essa conquista é uma prova de que a inovação e a dedicação podem transformar ideias em soluções concretas para os desafios da indústria automotiva. Além disso, é um protótipo para atender as empresas por muitos anos, agregando agilidade, consolidação do tempo das atividades dos colaboradores e com muita facilidade e segurança para operar.”

Alan de Camargo, Secretário da Sedeti, destacou a relevância do evento para fortalecer a colaboração entre os setores público e privado. “O Primeiro Desafio de Inovação Aberta consolida o compromisso de São Caetano com a inovação e a sustentabilidade, além de estimular um ambiente propício ao desenvolvimento econômico e tecnológico para a cidade e à geração de valor.”

Atualmente, o Parque Tecnológico de São Caetano abriga mais de 40 startups e oferece uma ampla gama de atividades, incluindo programas de aceleração, rodadas de negócios, hackathons, palestras, eventos de capacitação e networking. Essa estrutura robusta tem sido fundamental para fomentar ideias inovadoras e impulsionar projetos de grande impacto, consolidando a cidade como um hub de inovação no Brasil.



Crédito:Eric Romero / PMSCS