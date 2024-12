GM lança novo desafio de inovação aberta com o Parque Tecnológico de Santo André

A General Motors Company (GM), grande referência no setor automobilístico com a matriz para América do Sul localizada em São Caetano, lançou seu terceiro desafio junto ao Parque Tecnológico de Santo André, por meio do programa Hub de Inovação. Nesta oportunidade, a montadora visa encontrar soluções com uso de tecnologias de cancelamento de ruído para melhorar o conforto ambiental em ambientes produtivos.

Disponível até dia 31 de janeiro por meio do link http://acesse.santoandre.br/DesafioGM3, o novo desafio de inovação aberta visa encontrar parcerias que contribuam com o compromisso da GM de melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores e parceiros. Assim, o #GMChallenge3 deseja explorar o uso de tecnologias de cancelamento de ruído, capazes de reduzir ou eliminar o ruído nas instalações fabris da GM, aumentando o conforto e bem-estar dos colaboradores e parceiros.

O sucesso do desafio consiste em solução tecnológica que faça a redução significativa de ruídos, de forma simples, segura, sem interferências relevantes na linha de produção e seja economicamente viável. A superação das expectativas seria representada pela manifestação dos colaboradores na percepção do aumento de conforto ambiental e na eliminação da necessidade de uso de protetores individuais de ruído nesses ambientes.

De acordo com o diretor técnico do Parque Tecnológico de Santo André, Ricardo Magnani, os avanços da IA e novas tecnologias, em especial o cancelamento ativo de ruídos, podem contribuir com essa estratégia. “Buscamos nesse desafio novas maneiras para complementar e aumentar ainda mais a qualidade de vida e o conforto do ambiente de trabalho na GM. Como a Inovação Tecnológica com Inteligência Artificial e novas tecnologias de conforto acústico podem, por exemplo, eliminar a necessidade do uso de protetor auricular? Podemos desenvolver um equipamento para cancelar e reduzir ruídos? Como a IA, o Machine Learning, o uso de DSPs e novas tecnologias podem contribuir para melhorar o ambiente de trabalho em linha com os preceitos da indústria 4.0 e o ESG?”, indagou Magnani.

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, o lançamento do terceiro desafio com a General Motors reforça o compromisso do Parque Tecnológico de Santo André com o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo na cidade. “A GM é uma das principais empresas do ABC e tê-los conosco lançando desafio no Parque Tecnológico é motivo de muito orgulho porque é uma grande oportunidade para colocarmos os estudantes, professores, universidades e setor público diante de um desafio real de uma das principais indústrias da região, que é a automobilística”, disse Banzato.

Mais detalhes a respeito do #GMChallenge3 estão disponíveis no link: http://acesse.santoandre.br/GMChallenge3. Interessados em responder ao desafio até 31 de dezembro no site http://acesse.santoandre.br/DesafioGM3.