Startup Day 2025: empreendedorismo e inovação em Santo André

O Startup Day 2025, um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação do Brasil, já tem data marcada: será realizado no próximo sábado, em Santo André. O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com prefeitura de Santo André, por meio do Parque Tecnológico da cidade. Podem participar pessoas que queiram entender mais sobre inovação e startups, principalmente quem já tem ou quer começar uma startup.

As inscrições podem ser realizadas aqui.

A programação traz muito conteúdo, oportunidades, conexão e networking.

“O Startup Day ABC Paulista será um encontro imperdível para quem quer se conectar ao ecossistema de inovação, trocar experiências e fortalecer o cenário de startups na região. Este ano, o evento destaca o protagonismo das mulheres na tecnologia e no empreendedorismo, ampliando vozes e oportunidades no setor”, avalia Ana Lea Martin, analista de negócios do Sebrae-SP.

O Startup Day reforça o compromisso do Sebrae for Startups em apoiar às ações de empreendedorismo no ecossistema de inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.

Com a presença de empreendedores, executivos e especialistas de diversos setores, o evento será uma grande vitrine de inovação, promovendo trocas de experiências, insights estratégicos e novas conexões para fortalecer o ecossistema de inovação no Brasil.

Painéis do Evento

Painel 1 – O Desafio de Inovar na Deep Tech

Como transformar tecnologia avançada em soluções aplicáveis e de impacto?

Este painel reunirá mulheres que atuam com inteligência artificial, saúde digital, eletrônica automotiva, robótica e inovação cosmética, discutindo barreiras, oportunidades e o papel da mulher na tecnologia de ponta.

Painelistas:

Renata Luciria Monteiro (Agile Health.Tech) – Inovação em saúde digital

Claudia Tavares Alvarenga (GetinOxy) – Terapia respiratória infantil e healthtech

Cynthia Thamires (HION Technology) – Energia e eletrônica automotiva

Juliana Bomfim (Instituto Avançado de Robótica – I.A.R.) – Robótica e automação industrial

Daniela Cherri (Cherrí Cosmética Inteligente) – IA e personalização no setor de beleza

Moderação: Mônica V.

Painel 2 – Empreendendo com Tecnologia: Impacto e Sustentabilidade

Como alinhar tecnologia, inovação e responsabilidade social para construir negócios sustentáveis?

Neste painel, empreendedoras compartilharão experiências sobre sustentabilidade, economia circular e automação digital com impacto social, destacando como a tecnologia pode transformar indústrias e gerar impacto positivo.

Painelistas:

Danielle Malta Santana (Recicla.se) – Sustentabilidade e economia circular

Débora Camuri (BuiltCode IT Solutions) – Transformação digital e inovação

Pâmela Cavalcanti (Beeto Soluções Digitais) – Automação digital e impacto social

Moderação: Neiva Lacerda

Painel 3 – Mulheres na Gestão e Tecnologia: Liderança e Conexões

Como liderar negócios e impulsionar a inovação no setor de tecnologia?

Este painel abordará estratégias de liderança, inovação na gestão e transformação digital, discutindo os desafios e oportunidades para mulheres no setor de tecnologia e gestão empresarial.

Painelistas:

Kathia Alves (VIP Solutions) – Tecnologia em comunicação empresarial e vendas B2B

Gabriela Marques (Medei) – Estratégia comercial e humanização nos negócios

Flávia Cristina Cabezaolias (Datamace) – Gestão de pessoas e inovação em RH

Moderação: Ana Lea Martin

Interação com o Público

Cada painel terá duas rodadas de perguntas com as painelistas e, ao final, será aberta a participação do público, permitindo perguntas e troca de insights com as especialistas.

Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.

O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.

SERVIÇO

Startup Day 2025

Data: 22 de março

Horário: 13h às 17h

Local: Sabina Escola Parque do Conhecimento

Travessa Juquiá, s/n, Estacionamento no Sabina, Vila Eldizia – Santo André, SP

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-abc-paulista/2860632

Programação sujeita à atualização