Stacey Kent e Danilo Caymmi cantam Tom Jobim

No dia 7 de dezembro, às 21h, o palco do Teatro Bradesco recebe a cantora norte- americana Stacey Kent, umas das mais festejadas intérpretes do jazz da atualidade, e o cantor, músico e compositor brasileiro Danilo Caymmi. Juntos, Stacey e Danilo são os protagonistas do espetáculo “Um Tom Sobre Jobim”, uma homenagem à obra do Maestro Soberano, que chega ao Brasil depois de passar por Portugal e Reino Unido com enorme sucesso.

No repertório do espetáculo, Stacey Kent e Danilo Caymmi interpretam clássicos como “Garota de Ipanema”, “Desafinado”, “Águas de Março” e “Água de Beber”, entre outros, em inglês e português, idioma que a cantora domina, graças ao amor pela Bossa Nova e pela música brasileira.

“Um Tom Sobre Jobim” é também um espetáculo repleto de emoção. “Uma das minhas coisas favoritas é cantar com Danilo Caymmi. Sou muito grata por termos transformado este projeto requintado em realidade, compartilhando nosso amor pela vida e pela música de tirar o fôlego de Tom Jobim”, pontua Stacey Kent.

Por sua vez, Danilo Caymmi comenta: “Se Tom estivesse vivo, certamente faria algum trabalho com a Stacey. A versão que ela faz para ‘Águas de março’, por exemplo, é espetacular: uma música extremamente difícil, que Stacey canta à perfeição”.

Com a direção musical de Flávio Mendes e participação especial do músico, compositor e arranjador americano Jim Tomlinson nos sopros, o espetáculo celebra a obra de Tom Jobim, no marco dos 30 anos de ausência do Maestro.

SERVIÇO

UM TOM SOBRE JOBIM – TRIBUTO A TOM JOBIM

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

Duração: 90 minutos.

Classificação: Livre.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORÁRIO

7 de dezembro, às 21 horas.

INGRESSOS

A partir de R$80

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço