SRM expande negócios e inaugura filial no Grande ABC

A SRM, gestora de fundos de investimentos com atuação na área de direito creditórios e empréstimos, anuncia a abertura de mais uma filial, agora no Grande ABC. Localizada no Edifício Network Business Tower, na Alameda Terracota, 185 – Sala 628, em São Caetano do Sul, a operação atenderá toda a região.

“O Grande ABC é um importante motor econômico de nosso País. Queremos ofertar nossa expertise de 20 anos com operações de crédito, desde as mais simples até as estruturadas, para empresas de médio e grande porte”, ressalta Roberto Porto, diretor Comercial da SRM.

Além do Grande ABC, a SRM está em período de expansão, com a inauguração de outros escritórios em Uberlândia (MG), Campinas (SP) e Novo Hamburgo (RS). A gestora também tem unidades em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Caxias do Sul (RS),

Ribeirão Preto (SP) e Belo Horizonte (MG).