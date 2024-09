SPTrans desvia itinerários na região do Butantã, no domingo, 15

A SPTrans informa que, no domingo (15), das 7h às 17h, as linhas 8012/10 e 8022/10 ambas Metrô Butantã – Cid. Universitária, terão desvios em seus itinerários devido à interferência viária na Av. da Universidade, no Butantã, Zona Oeste.

Acompanhe as mudanças:

8012/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária

Ida: normal até a Pça. Prof. Reinaldo Porchat, R. Prof. Mello Moraes, retorno, R. Prof. Mello Moraes, R. do Anfiteatro, Av. Prof. Luciano Gualberto, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

8022/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Luciano Gualberto, R. do Anfiteatro, R. Prof. Mello Moraes, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, prosseguindo normal.