SPTrans anuncia alterações nos postos de atendimento durante as festas de fim de ano

A SPTrans divulgou que, durante os dias 24, 25 e 31 de dezembro, bem como em 1º de janeiro, o horário de funcionamento dos postos de venda localizados nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será das 6h às 19h. Contudo, os postos centrais da SPTrans, situados em Jabaquara e Santana, permanecerão fechados, retornando ao atendimento normal na quinta-feira seguinte, respectivamente nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Recarga do Bilhete Único

Entre os serviços mais solicitados nos pontos de atendimento está a recarga do Bilhete Único. Os usuários têm à disposição a opção de realizar essa operação por meio de aplicativos móveis. A lista dos aplicativos autorizados para a compra de créditos do Bilhete Único pode ser consultada no site oficial da SPTrans. Após adquirir os créditos, os usuários devem proceder com a recarga do cartão utilizando as máquinas automáticas ou os validadores disponíveis dentro dos coletivos.

Operação dos Ônibus e Tarifa Zero

No que diz respeito à frota do sistema de transporte público municipal, estima-se que no dia 24 de dezembro estarão operando cerca de 6.837 ônibus. Já nos dias 25 de dezembro (Natal), 31 de dezembro (véspera de Ano Novo) e 1º de janeiro (Ano Novo), o número previsto é aproximadamente 4.885 ônibus em circulação.

Adicionalmente, durante os domingos e feriados referentes ao Natal e ao Ano Novo, os passageiros poderão usufruir da Tarifa Zero. Neste período, que vai da meia-noite até às 23h59, o deslocamento será gratuito mediante a apresentação do Bilhete Único na catraca. Para aqueles que não possuírem o Bilhete, a gratuidade também será assegurada pelo cobrador, que permitirá a passagem sem custos.