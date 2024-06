SPMAR se destaca no Prêmio Concessionaria do Ano

A concessionária SPMar teve reconhecida a excelência do trabalho desenvolvido nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas durante a premiação Concessionária do Ano 2022 e 2023 que ocorreram juntas.Organizada pela ARTESP, a premiação avaliou o desempenho das 19 concessionárias do estado de São Paulo durante os dois últimos anos e a SPMar subiu ao pódio em seis oportunidades.

“Para nós foi um imenso prazer ver consolidado o trabalho do dia a dia na concessionária, principalmente em quesitos que ajudam a melhorar a vida de quem utiliza a rodovia, como inovação e relacionamento com o usuário”, analisou Marcelo Afonseca, diretor presidente da SPMar que destacou ainda o segundo lugar na premiação 2022 em serviços operacionais, que mede o atendimento de ambulância, guincho e inspeção, além da disponibilidade ao usuário de serviços tecnológicos de apoio, como: câmeras, painéis de mensagens e telefones de emergência.

A categoria inovação foi um dos quesitos onde as ações de segurança criadas pela concessionaria ganharam destaque. Na premiação de 2022, o 3º lugar na categoria coube ao projeto SDLP (Sistema de Drenagem de Líquidos Perigosos) que implantou de forma pioneira um sistema de proteção as várzeas do Alto Tietê em caso de derramamento de produto perigoso na rodovia e que pode ser acionado a distância, garantindo a segurança dos rios da região e dos usuários na rodovia.

Na premiação de 2023 foi a vez de ganhar reconhecimento o projeto de segurança viária Ciclista #SejaVisto, iniciativa que faz da realidade virtual uma ferramenta para conscientizar os ciclistas da importância de se usar refletivos ao pedalar na rodovia. Por meio de óculos de realidade virtual, a concessionária convidou os ciclistas a assumirem o papel de motorista e os colocou em contato com outros ciclistas trafegando à noite pela rodovia em duas situações, sem e com sinalização refletiva. Um teste prático que contribui para que os ciclistas percebam o valor de ficar visível enquanto pedala e, de quebra, valeu o terceiro lugar na categoria para a concessionária.

Na categoria relacionamento com os usuários a concessionária fez bonito, subiu ao pódio como vice-campeã das edições 2022 e 2023 e mostrou que vem construindo um caminho sólido na interação com o público, tanto o que utiliza seus serviços, como aquele que vive no entorno da rodovia.Um trabalho que vem sendo construído ano a ano, como destaca Fabio Loiola, coordenador de comunicação e ouvidoria: “Em 2022 divulgamos campanhas socioambientais como o Cãopanheiro da Estrada, criamos o primeiro podcast de segurança viária e fizemos ações com os usuários para valorizar a revisão de veículos. Já em 2023, além de manter as ações do ano anterior, aumentamos os pontos de contato com os usuários, com as faixas educativas, o trabalho de preservação da vida selvagem com as passagens de fauna e criamos um novo posicionamento nas redes sociais, com a SPMar tá on, além de incluirmos o pagamento com cartão por aproximação”.