SPMAR inicia segunda-feira (14) obra de revitalização de pavimento no Trecho Sul

A SPMAR iniciará na próxima segunda-feira, 14 de outubro, as obras de revitalização do pavimento rígido no Trecho Sul do Rodoanel Mario Covas. A primeira etapa da obra, entre os quilômetros 66 e 64 da pista interna no sentido Régis Bittencourt, tem como objetivo garantir maior segurança e durabilidade à via.

Para a execução dos serviços, a faixa da direita e o acostamento da pista interna serão interditados das 8h às 14h. A SPMAR recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade e sigam a sinalização indicada. Painéis de mensagens variáveis informarão sobre as interdições e viaturas da concessionária farão a orientação do tráfego.

A revitalização do pavimento proporcionará maior segurança e conforto aos usuários, além de aumentar a vida útil da pista. Com a conclusão da obra, espera-se melhorar a fluidez do tráfego no trecho que recebe uma média de 110 mil veículos por dia.

Para mais informações sobre o tráfego, os usuários podem entrar em contato com a SPMAR através do telefone 0800 774 8877 (opção 2), disponível 24 horas por dia.