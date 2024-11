SPA brasileiro, em Campinas, é eleito o melhor do mundo

Em 15 de outubro foi realizada em Bali, na Indonésia, a premiação internacional do World Luxury Spa Awards em que o Ateliê Beauty, com unidades em Campinas e São Paulo venceu em três categorias. A premiação é conhecida como o “Oscar dos Spas” e chancela a qualidade e exclusividade, reconhecendo spas ao redor do mundo que se destacam no setor de luxo. Para o Brasil é uma grande oportunidade de mostrar ao mundo que o mercado de luxo está à altura dos melhores, e que o país é capaz de inovar e oferecer serviços de padrão internacional.

Os prêmios foram:

The Luxury Boutique Spa – Vencedor Global

Luxury City Spa – América do Sul

Best Unique Experience – América do Sul

O Ateliê Beauty, há sete anos no mercado, é comandado pelos irmãos Isa e Rodrigo Santini e conta com serviços estéticos e procedimentos tecnológicos e inovadores que proporcionam bem-estar em todos os sentidos. As profissionais são altamente treinadas e seguem protocolos rigorosos em todos os atendimentos, incluindo anamnese do cliente.

“Estamos muito felizes com essa conquista e temos a certeza de que é apenas o começo de uma nova fase para o Ateliê Beauty. Nosso compromisso é continuar a inovar e proporcionar momentos inesquecíveis para nossos clientes, sempre com foco em luxo, tecnologia e exclusividade. Não vendemos apenas serviços, vendemos uma experiência que combina beleza, felicidade e bem-estar,” explica Isa Santini.

Imagine-se imerso em um santuário meticulosamente projetado para transportá-lo a um oásis de serenidade e rejuvenescimento, onde a conexão entre corpo, mente e alma é cultivada com maestria. No Ateliê Beauty, essa visão se torna realidade. Os projetos premiados são verdadeiras obras-primas arquitetônicas, harmonizando design impecável, funcionalidade excepcional e uma experiência sensorial inigualável.

Cada detalhe é cuidadosamente planejado para envolver seus sentidos e proporcionar momentos de puro deleite e bem-estar, nutrindo a tríade essencial do ser. O compromisso do Ateliê Beauty é criar um ambiente onde o corpo encontre alívio, a mente alcance a paz e a alma se renove.

A experiência começa logo na recepção com chás desenvolvidos especialmente pelo Ateliê Beauty e produtos da marca Equaliv, além de um espaço intimista para os acompanhantes aguardarem com conforto e tranquilidade. Para trabalhar os sentidos, aromaterapia, cromoterapia e playlist de acordo com o gosto de cada um, que possibilitam ainda mais requinte e exclusividade aos serviços oferecidos no estabelecimento.

O Ateliê Beauty se posiciona como um spa de referência no mercado de luxo por sua capacidade de unir tecnologia de ponta, atendimento personalizado e um ambiente que promove relaxamento e bem-estar. A diferenciação vem do foco em cada detalhe e da criação de uma experiência única para cada cliente, superando as expectativas.

As três unidades do SPA possuem os melhores equipamentos disponíveis no setor, que contam com menu de procedimentos com opções que vão desde massagens relaxantes e drenagens, até alternativas como CM SLim, LIftera, Coolscupting, Legacy e Fabulous Massagem. Vale ressaltar que o local oferece um atendimento extremamente personalizado e exclusivo para cada cliente.

SOBRE A PREMIAÇÃO

Estabelecido em 2010, o World Luxury Spa Awards é o auge da conquista na indústria de Spa de Luxo ao oferecer reconhecimento internacional. A votação é feita por hóspedes, viajantes e clientes. Mais de 250 mil viajantes internacionais votam todos os anos durante um período de três semanas para selecionar os vencedores. Os spas de luxo têm a oportunidade de participar do World Luxury Spa Awards inscrevendo-se em categorias que mostram seus pontos de venda, destinos e instalações exclusivos.

CONHEÇA UMA DAS UNIDADES DO ATELIÊ BEAUTY:

Unidade Galleria Shopping (Campinas)

Endereço: Av. Bailarina Selma Parada, s/n – Jardim Nilópolis

Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h | domingos e feriados das 12h às 20h

Telefone: (19) 99917-1017

Unidade Cambuí (Campinas)

Endereço: Rua Joaquim Novaes, 102 – Cambuí – Campinas, São Paulo

Telefone: (19) 99917-1017

Unidade Cidade Jardim Corporate (São Paulo)

Endereço: Av. Magalhães de Castro, 4.800 – Jardim Panorama, São Paulo

Telefone: (19) 99917-1017