SP vira sede mundial para debate internacional sobre meio ambiente, segurança alimentar e habitação

A cidade de São Paulo será sede mundial para debate internacional entre prefeitos e autoridades de 38 cidades dos 20 países com as maiores economias do mundo, conhecidos como G20. Entre os dias 17 e 23 de junho, a Prefeitura receberá o “Fórum Urbano de São Paulo”, uma agenda de grandes eventos internacionais realizados por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais.

O Brasil assumiu a presidência rotativa do G20 pela primeira vez em 1º de dezembro, com mandato de um ano, e realiza 130 reuniões nas cinco regiões do país nesse período.

O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana. A lista é composta por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia, representada pelo presidente da Comissão Europeia e pelo presidente do Conselho europeu, e União Africana. O grupo responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

Entre os eventos programados dentro do Fórum Urbano realizado em São Paulo, estão a Cúpula de Prefeitos do Urban20, a Reunião do Conselho Executivo de Metropolis, o Congresso Mundial do ICLEI, a Reunião do Conselho de Mercocidades e a Virada ODS.

A semana de eventos também tem o papel de promover debates e ações de conscientização popular sobre temas como sustentabilidade, economia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) – com destaque para a Virada ODS, já em sua terceira edição e considerada pela ONU a maior ação pública local de conscientização e engajamento em prol da Agenda 2030.

A série de eventos também deve fortalecer as relações bilaterais e multilaterais entre cidades globais, promover parcerias e investimentos, além de possibilitar importantes trocas de experiências e cooperações para elaboração de políticas públicas centradas no desenvolvimento das cidades.

Confira a agenda oficial do Fórum Urbano de São Paulo:

17 e 18 de junho: Cúpula do Urban 20

A cúpula do Urban 20 é um grupo de engajamento do Grupo dos 20 (G20), um fórum internacional de alto nível para cooperação econômica formado pelos Chefes de Estado, ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias mundiais + União Europeia, e presidido pelo Brasil em 2024. O evento reunirá os prefeitos de 38 cidades para promover a diplomacia urbana entre cidades de países que participam do G20 para discutir, planejar ações e realizar trocas de experiências e boas práticas, além de favorecer novos negócios e a cooperação internacional entre os municípios.

O encontro é o momento em que as autoridades de alto nível se encontram para discutir o comunicado e demais mensagens das cidades para seus governos, e reforça o papel de governos locais como líderes econômicos e políticos mundiais.

18 a 20 de junho: Reunião do Conselho Administrativo de Metropolis

A Associação Mundial das Grandes Metrópoles (Metropolis) reunirá seu Conselho Administrativo na cidade de São Paulo, que exerce mandato no órgão diretivo, desde 2020, e é vice-presidente regional para a América Latina e o Caribe no período 2024-2026. Dos 151 governos locais de áreas metropolitanas da associação mundial, 35 são eleitas para formar o Conselho, que é responsável pelo planejamento estratégico e tomada de decisões da rede. Vinculada à rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) e com sede em Barcelona, Metropolis tem o objetivo de criar alianças entre governos metropolitanos para discutir temas comuns às grandes regiões urbanas do mundo.

Além de agendas estatutárias, a reunião do Conselho terá visitas técnicas a boas práticas de São Paulo no campo da habitação, tema central do evento que buscará discutir desafios e soluções globais para oferecer moradia digna e acessível em grandes centros urbanos. Prefeitos, prefeitas e demais representantes vão trocar experiências no tema “Em casa na metrópole: proporcionando habitação decente e acessível”.

18 a 21 de junho: Congresso Mundial do ICLEI

A cada três anos, a rede internacional ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) promove o Congresso Mundial da rede com a finalidade de apresentar o avanço das cidades e regiões associadas em relação ao desenvolvimento urbano sustentável. O evento internacional conecta governos locais e regionais com seus pares e parceiros estratégicos, além de fornecer uma plataforma de discussões para informar e aprimorar seus trabalhos. A programação conta com diálogos estratégicos de alto-nível, bem como visitas técnicas, workshops e múltiplas oportunidades de networking. A Cidade de São Paulo sediará o Congresso Mundial do ICLEI em 2024, a ser realizado no Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA) no Parque Ibirapuera.

21 e 22 de junho: Reunião do Conselho de Mercocidades

Encontro do órgão superior de administração e alta direção de primeira instância da rede, que é composta por até oito cidades-membro de cada país membro do MERCOSUL e da UNASUL.

A reunião acontecerá no Inspira Sampa, e, como parte de sua programação, apresentará agendas em conjunto com a Virada ODS, fortalecendo a proposta de criação do Dia Regional de Ação pelos ODS. Esta iniciativa visa a internacionalização de uma política pública da Cidade de São Paulo, a Virada ODS, promovendo a troca e o fortalecimento de boas práticas, e a municipalização da Agenda 2030 nas cidades-membro da rede.

22 e 23 de junho: Virada ODS

Já em sua 3ª edição, a Virada ODS é um evento intersecretarial realizado pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI). Seu intuito é engajar a população através de ações em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

Com feira de expositores, serviços à população, Hackaton, shows e intervenções artísticas, é a primeira e maior programação no mundo voltada para o tema em nível municipal. Desde a sua primeira edição, o evento teve um notável aumento da participação popular, atingindo mais de 11 mil pessoas em 2023. Para 2024, a Prefeitura de São Paulo espera alcançar números ainda maiores de público, aproximando cada vez mais a população dos ODS.

O evento acontecerá na Praça das Artes e no Vale do Anhangabaú.