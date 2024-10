SP tem ao menos seis cidades com focos de incêndio nesta segunda

segundo balanço divulgado pela Defesa Civil estadual no início da noite. A maioria está em municípios da região de Ribeirão Preto, em Luís Antônio, Guatapara, Santa Cruz da Esperança e Santo Antonio da Alegria.

As outras cidades com queimadas são Águas da Prata, na região de Campinas, e Ribeirão Corrente, próximo a Franca (assista ao vídeo a seguir).

Em Luís Antônio, onde há registro de incêndios desde a semana passada, foram usados três aviões para despejo de água nesta segunda-feira.

Para esta terça (8), praticamente todo o estado tem algum alerta de risco de queimadas -a maioria está na faixa roxa, que indica emergência, inclusive a cidade de São Paulo.

Mapas elaborados pela Defesa Civil mostram os níveis de riscos de incêndios. Há quatro estágios destes avisos: amarelo (baixo); laranja (alto); vermelho (alerta); e roxo (emergência).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta segunda-feira havia alerta de grande perigo para baixa umidade relativa do ar no noroeste do estado, nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto.

Os alertas diminuem na quarta-feira (9) por causa da propagação de uma frente fria no litoral paulista, que deve mudar o tempo na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura paulistana, o dia terá céu nublado, poucas aberturas de sol e potencial para chuva em forma de pancadas rápidas com até moderada intensidade entre o fim da tarde e a noite.

Na sexta-feira (11), apenas a região de Ribeirão Preto tem alerta vermelho. Entretanto, segundo o Inmet, para esse dia há previsão de pancadas de chuva e o índice mínimo de umidade do ar deve ser de 70%.