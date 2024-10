SP tem alerta de tempestade para esta sexta (25)

Praticamente todo o estado de São Paulo tem alerta de perigo para tempestade nesta sexta-feira (25) emitido Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, há possibilidade de acumulados de até 100 mm de chuva por dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

Cidades com esse alerta têm risco de falta de energia elétrica, alagamentos e queda de árvores.

A Defesa Civil paulista montou um gabinete de crise que vai operar até esta sexta com a presença de representantes das forças de segurança do estado e das concessionárias de serviços públicos.

Em nota, a concessionária Enel afirmou que com a previsão de chuvas e ventos, que podem ultrapassar os 70 km/h na região metropolitana de São Paulo, poderá colocar em prática um plano emergencial de atendimento, em caso de novos apagões, problema enfrentado na região desde a quarta-feira (23).

A companhia diz ter mobilizado cerca de 2.500 profissionais de campo, que estão de prontidão para atender eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia nos 24 municípios em que a empresa atua.

Nesta quinta-feira (24), municípios paulistas registraram rajadas de vento de até 126 km/h, no caso de Ourinhos, no oeste do estado e a cerca de 380 km da cidade de São Paulo.

Várias cidades computaram prejuízos. Em Avaré, também no oeste de São Paulo e a cerca de 270 km da capital paulista, rajadas de vento destruíram um centro de exposições. Não houve vítimas.

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos pouco depois das 20h desta quarta.

Segundo a Climatempo, o vento forte foi provocado por grandes nuvens cumulonimbus que se formaram por causa do calor.

Também por causa da grande disponibilidade de umidade existente nessas áreas e dá acentuada a queda de temperatura ocorrida entre Brasil, Paraguai Argentina e Uruguai, como parte do processo da formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

Nesta sexta-feira, explica o CGE, a propagação de frente fria aumenta a nebulosidade e provoca chuvas na forma de pancadas que devem ganhar força durante a tarde. A temperatura deve variar entre 21°C e 29°C.

Conforme a Climatempo, apesar da expectativa de enfraquecimento das precipitações, deve chover no fim de semana. Os acumulados previstos para todo o período podem variar entre 60 mm e 70 mm, afetando a capital e o interior paulista.

Neste sábado (26), os termômetros devem marcar entre 17°C e 26°C na cidade de São Paulo. No domingo (27) de eleição, quando o município escolhe seu próximo prefeito, a temperatura cai, com máxima prevista de 20°C. O céu deve ter muitas nuvens e trovoadas isoladas.

“Os ventos passam a soprar [a partir de sábado] do quadrante sul e causam declínio das temperaturas”, explica o CGE.