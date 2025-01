SP tem 28 municípios em emergência por dengue

Subiu para 28 o número de municípios com decreto ativo de situação de emergência por dengue no estado de São Paulo -no dia 16 de janeiro eram 24.

São eles Amparo, Aparecida D’Oeste, Araçatuba, Coroados, Dirce Reis, Estrela D’Oeste, Glicério, Guarani D’Oeste, Igaratá, Indiaporã, Jacareí, Marinópolis, Mendonça, Mira Estrela, Nova Aliança, Ouroeste, Paraibuna, Populina, Potirendaba, Ribeira, Rubineia, São Francisco, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Suzanópolis, Tambaú, Tanabi e Votuporanga. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde.

Das cidades em emergência, 17 estão no DRS (Departamento Regional de Saúde) de São José do Rio Preto, quatro nos DRS de Araçatuba e de Taubaté, e um nos departamentos de Campinas, São João da Boa Vista e Sorocaba.

O estado de São Paulo contabilizou, até o meio-dia desta terça-feira (21), 19.636 casos confirmados de dengue -50 evoluíram para a forma grave. Três pessoas morreram. Há 37.138 casos e 83 óbitos em investigação. Os números são provisórios.

Dos casos confirmados, 9.064 ocorreram na primeira semana epidemiológica do ano -de 29 de dezembro a 4 de janeiro—, 7.777 de 5 a 11, 2.747 entre os dias 12 e 18, e 48 casos até dia 21.

Semana epidemiológica é um período padrão para agrupar eventos epidemiológicos. Permite a análise e a comparação dos dados estatísticos. Geralmente, inicia-se num domingo e termina no sábado, mas a contagem pode variar. Um ano possui 52 ou 53 semanas epidemiológicas e elas não estão restritas ao ano que pertencem. É o que pode ser observado nos meses de dezembro e janeiro. Em 2024, por exemplo, a primeira semana epidemiológica começou no dia 31 de dezembro. Neste ano, dois dias antes.

Até o meio-dia de 21 de janeiro, a capital paulista teve 1.231 casos de dengue -quatro evoluíram para a forma grave. Não há morte registrada. Há 619 casos e quatro óbitos sendo investigados.

Atualmente, no estado de São Paulo, os sorotipos 1, 2 e 3 da dengue estão em circulação. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, no DRS Grande São Paulo circulam o 1 e o 2. Nos departamentos de Araçatuba e São José do Rio Preto há incidência do 1, 2 e 3. Nos DRS de Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba predomina o tipo 2.

A dengue tem quatro sorotipos. Quando um indivíduo é infectado por um deles adquire imunidade contra aquele vírus, mas ainda fica suscetível aos demais.

BRASIL CONFIRMA MAIS DE 24 MIL CASOS DE DENGUE

De 1º a 18 de janeiro, o país confirmou 24.319 casos de dengue e oito mortes -Amapá (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Pará (1), Rio de Janeiro (1) e São Paulo (3). Outros 62.699 casos e 89 óbitos estão em investigação. A informação é do Portal de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde.

O número de casos confirmados em 2025 é 86,3% menor se comparado ao mesmo período de 2024, quando houve 178.261 infectados e 175 mortes.

O Ministério da Saúde vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico da dengue em todos os estados do país. O objetivo é ampliar a identificação precoce dos casos. A distribuição vai começar na próxima semana.

Do total, 4,5 milhões de testes serão enviados na primeira remessa. O restante ficará como estoque estratégico para atender os locais com alta nos casos e que necessitem de uma resposta rápida no diagnóstico.

O SUS (Sistema Único de Saúde) já possui outros dois tipos de testes para identificação da dengue: o biologia molecular e o sorológico, ambos disponíveis nas unidades do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).

Com o anúncio, a população passa a contar com o teste rápido, que detecta a presença do vírus da dengue, mas não identifica o sorotipo. O exame estará disponível na rede pública.