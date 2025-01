São Paulo Registra Primeira Morte Confirmada por Dengue em 2025

O estado de São Paulo confirmou a primeira morte por dengue neste ano, conforme informações do Ministério da Saúde. O falecimento ocorreu na cidade de Birigui, localizada a aproximadamente 500 km da capital paulista.

Além dessa morte, há atualmente 45 casos de óbitos pela doença que estão sob investigação no estado desde o início do ano. Entre esses casos, destaca-se o de um médico de 67 anos em Presidente Prudente, que fica cerca de 550 km da capital.

Segundo o boletim hospitalar, o profissional de saúde foi admitido com sintomas de dengue no domingo (5) e, após exames realizados na terça-feira (7), foi diagnosticado com dengue grave. Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a complicações pulmonares e faleceu na quarta-feira (8).

O Hospital Unimed Presidente Prudente expressou pesar pela morte do ortopedista Ricardo Zuniga Mattos e ressaltou que a confirmação da causa do óbito será realizada pelo setor de vigilância em saúde local. Até o momento, a prefeitura de Presidente Prudente não se manifestou sobre o ocorrido.

A primeira morte por dengue no Brasil em 2025 foi reportada em Mazagão, Amapá, embora o Ministério da Saúde não tenha fornecido as datas específicas dos óbitos.

Aumento no Número de Casos

Desde o início deste ano, São Paulo já registrou um aumento significativo no número de casos de dengue em comparação ao mesmo período do ano anterior. Dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde indicam que, nas duas primeiras semanas de 2025, foram contabilizados 28.402 casos sob investigação, em contraste com os 16.291 registrados no mesmo período de 2024.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que está intensificando ações para monitorar a dengue e capacitar agentes de saúde para o controle do mosquito Aedes aegypti. A estratégia inclui apoio técnico e distribuição de inseticidas.

Nesta quarta-feira (15), as autoridades estaduais confirmaram a identificação do sorotipo 3 da dengue circulando na região. Essa cepa é motivo de preocupação entre especialistas em infectologia, pois indivíduos com anticorpos temporários contra os tipos 1 e 2 permanecem vulneráveis ao tipo 3.

O sorotipo 3 foi registrado novamente no Brasil em 2023, após mais de 15 anos sem epidemias associadas a essa variante. O vírus também esteve presente em 2024 e sua circulação tende a aumentar neste ano.

Em resposta à situação, o Ministério da Saúde anunciou um aumento de 50% no orçamento destinado ao combate à dengue em todo o país, totalizando R$ 1,5 bilhão. Recursos estão sendo direcionados para regiões prioritárias na luta contra arboviroses como dengue, zika, chikungunya e oropouche.

A pasta destacou que mantém comunicação constante com as secretarias municipais e estaduais de saúde e enviou equipes para diversas localidades incluindo Vitória (ES), São José do Rio Preto (SP), Foz do Iguaçu (PR) e Acre para reuniões com gestores locais.

Medidas Preventivas Contra a Dengue

Para ajudar na prevenção da dengue, especialistas recomendam algumas medidas práticas: