SP: Semana Municipal do Brincar terá como tema “No ritmo do brincar”

A Semana Municipal do Brincar, que acontecerá entre os dias 25 de maio e 2 de junho, terá como tema “No ritmo do brincar”. Nessa semana, é comemorado o Dia Mundial do Brincar e faz parte do calendário oficial da cidade desde 2017. Todos os anos, é oferecida uma programação cheia de atividades gratuitas para as crianças e suas famílias em espaços públicos como bibliotecas, CEUs, parques municipais e centros esportivos, entre outros.

O tema foi proposto pela Aliança pela infância, um movimento internacional engajado na luta por infâncias dignas e saudáveis, em conexão com “Vem para a roda”, que é a temática da Aliança para 2024. Realizado no âmbito da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, o evento abordará a importância de valorizar e fortalecer o brincar como um direito, elemento essencial para o desenvolvimento das crianças e para a construção de uma sociedade mais humana, diversa e inclusiva.

Em 2023, a Semana Municipal do Brincar promoveu mais de 400 atividades como expedições ambientais, oficinas de criação de jogos e brincadeiras de rua em diversas regiões do município. Houve participação de todas as secretarias envolvidas na implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030. Entre elas estão as Secretarias Municipais de Educação, de Assistência e Desenvolvimento Social, da Saúde e de Direitos Humanos e Cidadania.