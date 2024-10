SP: Requalificação de terminais de ônibus beneficia mais de 365 mil passageiros

A concessão firmada entre a Prefeitura de São Paulo e as concessionárias SPS Vivacidade e SP Terminais Noroeste, em novembro de 2022, permitiu a requalificação de 15 terminais de ônibus municipais da capital. Ao todo, mais de 365 mil passageiros, que utilizam os terminais em média por dia útil, são beneficiados com as melhorias.

Em todos os terminais reformados foram feitas obras de acessibilidade, instalação de centros de controle com câmeras de segurança, novos banheiros, aprimoramento da comunicação com os passageiros, nova identidade visual, vestiários e refeitórios para os motoristas e cobradores que trabalham nas linhas de ônibus.

O conferente Paulo dos Reis, 61 anos, disse ter gostado das mudanças no Terminal Princesa Isabel, no Centro, por terem facilitado os serviços aos passageiros. “Melhorou bastante a marcação. Pintaram, usaram placas e indicações que antes não existam.” No Terminal Bandeira, também no Centro, o fotógrafo José Ferreira, de 66 anos, que frequenta o local desde os anos 1980, também elogiou. “Ficou muito boa a reforma. Na bilheteria tem elevador e a escadaria está iluminada. Ficou bonita.”

Outra mudança realizada foi o acréscimo de 46% no número total de vagas para bicicletas nos terminais reformados, aumentando de 1.007 vagas para 1.471. Além disso, os bicicletários contam com câmeras de segurança e para utilização do espaço é necessário realizar um cadastro prévio no terminal no qual deseja utilizar o serviço.

O contrato assinado entre o poder público e o setor privado prevê que as concessionárias façam investimentos, individualmente, de R$ 120 milhões no Bloco Sul e R$ 150 milhões no Bloco Noroeste. Mais quatro terminais estão sendo reformados.

Dos 15 terminais requalificados, 10 deles foram realizados pela concessionária SPS VivaCidade (Santo Amaro, Grajaú, Guarapiranga, Varginha, Capelinha, Parelheiros, João Dias, Bandeira, Jardim Ângela e Água Espraiada) e 5 pela SP Terminais Noroeste (Pinheiros, Pirituba, Campo Limpo, Casa Verde e Princesa Isabel).

Administração

A SPS VivaCidade administra os terminais hidroviários do Aquático-SP, inaugurados em maio deste ano, e 10 terminais do Bloco Sul da cidade. Sendo eles: Santo Amaro, Grajaú, Guarapiranga, Varginha, Capelinha, Parelheiros, João Dias, Bandeira, Jardim Ângela e Água Espraiada.

Já a SP Terminais Noroeste é responsável pela administração de 9 terminais e 2 paradas nas regiões Norte e Oeste. Eles são: Pinheiros, Pirituba, Campo Limpo, Casa Verde, Princesa Isabel, Amaral Gurgel, Lapa, Vila Nova Cachoeirinha e o Jd. Britânia.