SP renova alerta de risco elevado de incêndios em todo o estado até terça (10)

O Governo de São Paulo renovou até a próxima terça-feira (10) o alerta de risco elevado para incêndios em todo o estado. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual, nos próximos dias as regiões norte, noroeste e oeste continuarão com o tempo seco e sem condições para precipitações.

As temperaturas continuam em elevação, com queda da umidade relativa do ar, atingindo níveis críticos, com valores abaixo dos 35%. Com isso, a sensação será de tempo quente e abafado. O Mapa de Risco da Defesa Civil, usado no monitoramento, aponta para a possibilidade de queimadas em todo o território paulista.

O Governo de São Paulo mantém o gabinete de crise que monitora a situação dos incêndios e coordena as ações de prevenção e combate ao fogo. Nesta quinta-feira (5), a gestão estadual liberou R$ 5,9 milhões para a contratação de serviços de monitoramento e combate a incêndios florestais com aeronaves. As aeronaves são importantes nos trabalhos em regiões de difícil acesso por vias terrestres, como no caso das unidades de conservação.

O recurso liberado vai permitir a contratação de 120 horas de voo de monitoramento e 300 de combate aéreo, somando 420 horas. O Governo de São Paulo já conta com a contratação de outras 1.200 horas de voo via Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e 200 horas pela Defesa Civil que podem ser utilizadas nas queimadas.

Nesta sexta-feira, 6, o CGE contabiliza 9 focos de incêndio em todo o território paulista.

Alerta e previsão dos próximos dias

Na região metropolitana de São Paulo, as temperaturas podem chegar aos 33ºC. Já a umidade relativa do ar também deve ficar abaixo dos 35%. Para a região de São José do Rio Preto e Araçatuba, a previsão é de temperaturas na casa dos 38ºC e umidade relativa do ar abaixo dos 15%. Em Presidente Prudente e Marília, os termômetros podem registrar temperaturas máximas de 39ºC com umidade relativa abaixo dos 15%.

Nas regiões de Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru, as temperaturas podem chegar a 36ºC e a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 20%, mesmo índice de Franca, Barretos e Ribeirão Preto.

Para a Região de Itapeva, máxima de 36º C e umidade relativa do ar abaixo dos 25%. Na Região do Vale do Paraíba, a temperatura máxima é de 33º C e a umidade relativa será menor que 30%. Para a região da Serra da Mantiqueira, máxima de 27º C e umidade relativa do ar, de 30%.

Recomendações à população

Diante deste cenário, recomenda-se cuidados com a saúde incluem hidratação constante, beber bastante água e se proteger do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.

A Defesa Civil do Estado, juntamente com as Defesas Civis Municipais adotam medidas de prevenção como vistoria nas áreas mais suscetíveis às queimadas, construção de aceiros e intensificação das campanhas de conscientização junto à população.