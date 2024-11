SP registra alta de 11,2% nas exportações agrícolas e se mantém líder nacional

São Paulo reafirma sua posição de liderança nas exportações do agronegócio brasileiro, com o setor registrando uma expressiva alta de 11,2% no acumulado de janeiro a outubro de 2024, alcançando US$25,77 bilhões. Esse resultado gerou um superávit de US$21,03 bilhões na balança comercial do agronegócio paulista, um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as importações somaram US$4,74 bilhões.

O dados fazem parte do levantamento realizado pelo coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Carlos Nabil Ghobril, e pelos pesquisadores José Alberto Ângelo e Marli Dias Mascarenhas Oliveira, do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Vale destacar que entre janeiro e outubro de 2024, o setor agrícola respondeu por 43,6% das exportações paulistas. Em contrapartida, os demais setores da economia estadual, excluído o agronegócio, apresentaram um déficit de US$26,13 bilhões, com exportações de US$33,27 bilhões e importações de US$59,40 bilhões. “Isso evidencia o papel fundamental do agronegócio na balança comercial paulista, contribuindo para reduzir o déficit geral do comércio exterior do estado”, ressalta Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

São Paulo líder nacional

E pelo segundo mês consecutivo, São Paulo se manteve na liderança das exportações de produtos agropecuários no Brasil, com uma participação de 18,4% do total nacional entre janeiro e outubro de 2024. O bom desempenho dos embarques paulistas contribuiu para superar o tradicional líder da balança comercial: Mato Grosso, que respondeu por 16,9%. O estado destacou-se em grupos específicos, como sucos (83,7% da exportação nacional), complexo sucroalcooleiro (63,1%), e produtos alimentícios diversos (73,9%), confirmando a importância desses setores para o agronegócio brasileiro.

Balança comercial do agro brasileiro

Já as exportações do agronegócio brasileiro registraram um leve crescimento de 0,3% no período observado, atingindo o valor de US$140,02 bilhões, o que corresponde a 49,3% das exportações totais do Brasil. As importações do setor aumentaram 17,2%, somando US$16,24 bilhões, representando 7,3% das importações nacionais.

O saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro registrou um superávit de US$123,78 bilhões entre janeiro e outubro de 2024, uma ligeira redução de 1,6% em comparação ao mesmo período de 2023. Tal superávit evidencia a relevância do agronegócio para o comércio exterior brasileiro, sendo que, neste período, os demais setores da economia apresentaram um déficit significativo. Com exportações de US$144,44 bilhões e importações de US$205,20 bilhões, os setores não relacionados ao agronegócio acumularam um déficit de US$60,76 bilhões até outubro de 2024. Assim, o saldo positivo do agronegócio foi essencial para o resultado do superávit de US$63,02 bilhões da balança comercial brasileira.