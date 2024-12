SP registra 47 mil novas vagas de emprego e alcança menor taxa de desemprego desde 2012

Até o mês de novembro, a cidade de São Paulo contabilizou um total de 47.053 novas vagas de emprego, um número que supera amplamente as 20.214 oportunidades registradas durante todo o ano de 2023.

Com a taxa de desemprego alcançando seu menor patamar desde 2012, os indicadores econômicos positivos de 2024 refletem um esforço significativo da administração municipal. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), com suporte da Prefeitura, tem sido um agente vital na criação dessas oportunidades. As estatísticas não apenas evidenciam um crescimento no mercado de trabalho, mas também ressaltam o impacto social que essas iniciativas promovem na capital paulista.

Nos dados referentes ao terceiro trimestre deste ano, foram identificados 6,87 milhões de indivíduos empregados na cidade. Comparativamente ao trimestre anterior, houve uma redução de 15,89% nas taxas de desemprego, enquanto a comparação com o mesmo período do ano anterior revela uma diminuição ainda mais expressiva de 22,75%.

Esses resultados são atribuídos às ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), que têm como foco primordial o fortalecimento da geração de emprego e renda. Ao longo do ano, os mutirões de emprego promovidos pelo Cate têm conectado rapidamente candidatos a diversas empresas, permitindo que, em um único dia, centenas de pessoas encontrem novas oportunidades laborais, especialmente nas áreas do comércio e serviços.

Desde sua implementação em 2021, o programa Contrata SP tem se mostrado eficaz, oferecendo até agora 24.417 vagas e beneficiando 22.486 participantes oriundos de grupos diversos, incluindo pessoas com deficiência, mulheres em situação vulnerável, jovens e a população negra. Este programa é considerado uma peça-chave para promover inclusão social e profissional.

O Cate também se comprometeu a atender as necessidades do mercado ao disponibilizar mais de 300 cursos gratuitos de qualificação profissional, todos com certificação. Essas formações abrangem áreas estratégicas como gastronomia, tecnologia da informação, gestão e empreendedorismo, saúde e sustentabilidade, contribuindo para aumentar as chances de inserção dos participantes no mercado.

A tecnologia foi outra prioridade do Cate para facilitar o acesso às oportunidades disponíveis. O Portal Cate já contabiliza mais de 3,6 milhões de acessos e agrega informações sobre vagas e cursos. Desde sua criação, foram emitidos 344 mil certificados gratuitos e registrados 717 mil usuários ativos na plataforma.

Além das funções primordiais de conectar empregadores e trabalhadores, o Cate oferece orientações valiosas sobre temas como a carteira de trabalho digital e a formalização do Microempreendedor Individual (MEI).

Assim, o Cate se consolida não apenas como uma ponte entre o emprego e a força de trabalho disponível, mas também como um agente transformador que capacita e orienta os cidadãos paulistanos em suas jornadas profissionais.