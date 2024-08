SP realiza nesta quinta-feira (22) o Dia D da campanha de respeito à faixa de pedestre

Peça central de uma nova política que vai guiar iniciativas nos próximos anos do Governo de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o pedestre volta a ser tema de uma série de ações nesta quinta-feira (22). Só na capital, haverá campanha em três vias diferentes, escolhidas pelos riscos que representam para quem anda a pé. A seleção foi feita a partir dos dados do portal Infosiga, a plataforma de estatísticas de sinistros da autarquia.

Haverá também atividades em três estações de transporte público com grande circulação de pessoas: Estação Tatuapé do Metrô, Estação Brás da CPTM e o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso, da EMTU, em Osasco, em parceria com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM). No Dia Internacional do Pedestre, 8 de agosto, que marcou o primeiro Dia D do respeito à faixa de pedestre, mais de 35.000 pessoas foram atingidas por cerca de 90 ações em todo o estado.

Desenhadas pela gerência de Educação para o Trânsito do Detran-SP, as dinâmicas desta quinta-feira (22) visam, em mais de 70 novas ações em avenidas paulistas, conscientizar passageiros, transeuntes e motoristas para a importância da preservação da vida no trânsito, por meio da orientação, da distribuição de materiais da campanha e também da realização de um jogo em formato de quiz, no qual o participante é desafiado a acertar a resposta que representa a boa conduta nas ruas.

O objetivo em cada iniciativa é reduzir o número de atropelamentos e incentivar o conhecimento sobre práticas de segurança e civilidade no trânsito. Uma das peças da campanha, por exemplo, é uma mãozinha de papelão que representa a mão que o pedestre deve usar para acenar ao motorista, pedindo passagem na via. Ao lado do contato visual, esta é uma das recomendações feitas aos transeuntes.

Todas as ações representam um esforço conjunto do Governo de São Paulo e são feitas pelo Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (Der), a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego (Cet), além da STM.

Mapa de ação da capital

Entre as passagens mais críticas para os paulistanos, as vias públicas eleitas como palco de ações nesta quinta-feira (22) somam, juntas, 39 atropelamentos e seis vítimas fatais, desde junho de 2021.

Avenida Cruzeiro do Sul, n° 3173 (zona norte): das 7h às 11h

Avenida Paulista x Avenida Brigadeiro Luís Antônio: das 11h às 15h

Praça Silva Teles x Avenida Marechal Tito (zona leste): das 13h às 17h

Dos três pontos, o mais violento para o pedestre tem sido a avenida Cruzeiro do Sul, na altura do número 3.173, onde foram registrados dezenove atropelamentos, com seis mortes, nos últimos 36 meses. O encontro da Praça Silva Teles com a Avenida Marechal Tito, na zona leste, também tem números preocupantes: onze sinistros desde junho de 2021. No mesmo período, o cruzamento da avenida Paulista com a avenida Brigadeiro Luís Antônio testemunhou nove atropelamentos de pedestres.

Para atingir um grande número de pessoas, a campanha levará seu quiz educativo às estações de transporte coletivo, onde os passageiros serão chamados a aprender brincando, entre as 10h e as 15h. Será uma estação de cada modal – metrô, trem metropolitano (CPTM) e ônibus intermunicipal (EMTU):

Estação Tatuapé (Metrô)

Estação Brás (CPTM)

Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso (EMTU), em Osasco

O que diz a lei

A prioridade do pedestre é definida pelo artigo 70 do CTB. Já os artigos 214 e 170 enquadram como infração grave ou gravíssima o desrespeito, por parte do motorista, à passagem do transeunte. A infração grave, com multa de R$195,23 e 5 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH), acontece quando o motorista avança enquanto o pedestre atravessa a via transversal ou fora da faixa a ele destinada. A infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH, se dá quando o motorista desrespeita o pedestre que integra um grupo prioritário (crianças, idosos, portadores de deficiência física e gestantes), estando esse pedestre sobre a faixa ou em meio à travessia, mesmo que o semáforo abra. Já ameaçar um pedestre – anote aí o artigo 170 – também é infração gravíssima e leva à suspensão da CNH.