SP prorroga até terça (17) prazo para manifestação de interesse em refeições nas férias

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou a prorrogação do prazo para inscrições de familiares que desejam garantir refeições para seus filhos durante o período de recesso escolar. Os interessados têm até a próxima terça-feira, dia 17, para se inscreverem.

Durante o mês de janeiro, especificamente entre os dias 2 e 31, as escolas da rede pública estadual disponibilizarão almoços para os alunos que desejarem complementar sua alimentação durante as férias. As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, no horário das 11h às 13h30, nas unidades que fazem parte da rede centralizada, onde a Secretaria realiza diretamente a contratação das cozinheiras e a aquisição dos insumos necessários.

Para que os estudantes possam almoçar nas escolas durante o recesso, é essencial que os pais ou responsáveis respondam à pesquisa de intenção disponível na Secretaria Escolar Digital (SED) ou se manifestem diretamente na escola onde o aluno está matriculado. A comunicação prévia é fundamental para que a instituição consiga planejar adequadamente a quantidade de refeições, evitando desperdícios.

Como ocorre ao longo do ano letivo, o cardápio das refeições oferecidas em janeiro será elaborado e monitorado por uma equipe de nutricionistas da Seduc-SP. O objetivo é garantir que os alunos recebam uma alimentação balanceada e nutritiva durante este período.