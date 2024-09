SP promove subvenção na taxa de juros para aquisição de máquinas e implementos agrícolas

A modernização e a inovação fazem parte do desenvolvimento do agro paulista. As atividades rurais com equipamentos agrícolas são essenciais para facilitar a vida no campo e, entre todos os maquinários existentes, o trator é um símbolo que representa a produtividade e a força da agricultura. Tão importante, que tem até data comemorativa: 12 de setembro é o Dia do Trator.

O primeiro trator foi fabricado em 1904, solucionando um problema, devido a fragilidade dos carros utilizados no campo, que atolavam com facilidade, criando um veículo equipado com esteiras no lugar das rodas.

Mas o custo para aquisição de máquinas e implementos sempre foi o empecilho. Por isso, com a taxa de juros conta com uma subvenção de 4%, limitada a R$ 25 mil, pelo governo paulista, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), o programa Pró-Trator da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), beneficia os pequenos produtores rurais do estado.

O Governo de São Paulo liberou, este ano, um recurso de cerca de R$ 60 milhões para subsidiar a compra, podendo chegar até 2,4 mil tratores pelo programa estadual, podendo entregar dez vezes mais máquinas do que em 2023. “Só com incentivos dessa magnitude que nós, pequenos produtores, temos condições de continuar na atividade. Caso contrário estamos fadados ao desaparecimento. Com esta máquina, tornamos um pouco mais competitivo perante os grandes produtores”, explica Antônio Carlos, do Sítio Santa Rosa, que adquiriu um novo equipamento por meio do programa.

Antes da aquisição, o produtor rural, que utiliza as práticas da Rede Integração Lavoura – Pecuária – Floresta (ILPF), contava com um trator com mais de 40 anos de uso. “Na agricultura, tudo tem que ser feito no momento certo, não pode esperar o conserto de uma máquina quebrada. Por isso, além das tecnologias atuais, uma máquina moderna, o custo de manutenção é muito menor, já que quebra muito menos”, destaca Antonio Carlos.

A modernização do maquinário agrícola torna-se viável para redução de custo, com a linha de financiamento do Pró-trator, já que os produtores rurais têm a oportunidade de renovar e expandir ainda mais a produção. “Com ótimas condições de pagamento, o subsídio é muito bom e ajuda muito o pequeno e o médio produtor a incrementar e inovar o ambiente de trabalho”, ressaltou o administrador, José do Sítio Rancho Alegre II, do município do interior paulista, Guzolândia,

O financiamento pode ser amortizado em até oito anos, com carência de até dois anos. O Pró-Trator beneficia produtores rurais, sendo pessoas físicas e jurídicas com renda bruta agropecuária anual de até R$ 1,2 milhão. A subvenção será possível para aquisição de tratores com potência máxima de motor de até 125 cv, novos e de fabricação nacional.