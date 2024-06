SP promove II Festival Rainhas do Tabuleiro

Cerca de 390 estudantes da Rede Municipal tiveram a oportunidade de participar do II Festival Rainhas do Tabuleiro, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, na última quarta-feira (12) no Círculo Militar, localizado no Ibirapuera. O Festival faz parte da ação “Mulher no Esporte” promovido pela Divisão de Esporte, Corpo e Movimento (DIESP) da Coordenadoria dos CEUs (COCEU).

A proposta é empoderar as estudantes e estimular o aumento do número de participação feminina em festivais internos e externos. Foram cerca de 390 estudantes de escolas das 13 Diretorias Regionais de Ensino (DREs). As Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) selecionadas foram as primeiras colocadas do Festival Regional de Xadrez Individual de 2023.

Além dos jogos entre estudantes e professoras, as mesmas realizaram partidas simultâneas com mestras de xadrez e instrutoras na área de jogos de tabuleiro que atuam nos Clubes de Xadrez dos CEUs. Todas as estudantes receberam medalha de participação e as dez primeiras de cada categoria foram contempladas com medalhas de premiação.

O evento contou com apresentações culturais da banda formada por 15 meninas da EMEF Maria Antonieta D’alkimin Bastos. O grupo de dança do CEU Meninos, formado por mulheres, também se apresentou.

Tradição dos Jogos de Tabuleiro

O xadrez tem ações oficiais na Rede Municipal de Educação desde 1994. Em 2016, por meio da Portaria nº. 7.240, de 21 de outubro de 2016, foi instituído o Programa “Jogos de Tabuleiro” nas unidades educacionais que inclui a participação em festivais internos e externos, formação de professores e imersão em jogos de tabuleiro provenientes de diversas culturas.

A proposta é abordar a história e cultura dos povos de quatro continentes a partir dos outros jogos que também estão presentes nas escolas municipais, como Mancala Awelé (África), Jogo da Onça (América) e o Jogo de Go (Ásia).

O programa promove o ensino das técnicas dos jogos, bem como aborda questões históricas e culturais. Também valoriza o aspecto lúdico dos jogos como recurso pedagógico e de apoio ao processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes por meio da interdisciplinaridade.