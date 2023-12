SP: Projeto de Lei aprovado cria 1035 novos cargos para professor de Educação Infantil

Nesta terça-feira (12), foi aprovado o Projeto de Lei 712/2023, que prevê a criação de 1035 cargos no Quadro do Magistério Municipal, do Quadro dos Profissionais de Educação (QPE). De autoria do Executivo, a medida acrescenta professores na Educação Infantil municipal.

Aprovado em segundo e definitivo turno de votação, o projeto modifica a Lei 17.854/2022 e aumenta de 610 para 1645 o número de professores voltados à Educação Infantil. Ao todo, o número de cargos voltados para o Magistério Municipal sobe de 14.628 para 15.663. O Projeto de Lei agora segue para sanção do prefeito Ricardo Nunes.