SP Por Todas:  Secretaria de Agricultura realiza evento em comemoração ao mês das mulheres 

Nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sediou o evento São Paulo Por Todas em comemoração ao mês das mulheres. Durante a cerimônia, a Pasta assinou a deliberação de recursos para a linha de crédito Feap Mulher e o lançamento da Assistente de Inteligência Virtual da SAA, a ISA.

Atualmente, o Estado de São Paulo conta com mais de 10 milhões de mulheres rurais, de acordo com um levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), e cerca de 38,7% de toda a mão de obra agrícola do Brasil é feminina. Na sede da SAA, elas são mais de 217 profissionais.

A chefe de gabinete, Luciana Tucoser, segunda mulher a ocupar o cargo na história da Secretaria, afirma a importância de políticas em prol das mulheres para o setor. “Desde o dia que cheguei, sempre conto com alguma mulher da SAA. É muito gratificante, representativo e um prazer imenso estar aqui”, conta. “Depois de 50 anos que essa data foi instituída, ainda é um assunto muito atual, pois tivemos muitas conquistas, mas ainda tem muita luta pela frente. Seguiremos lutando”, conclui Tucoser.

Além de Luciana, as mulheres também lideram departamentos da Pasta, como a Coordenadoria de Segurança Alimentar (COSALI), oito das Câmaras Setoriais e Temáticas e institutos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

“As mulheres são maioria na sede da Secretaria de Agricultura, com mais de 200 servidoras, muitas em cargos de liderança. Porém, hoje, mais do que homenagear as servidoras, valorizamos a potência das mulheres em todas as esferas de suas vidas”, reafirma o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

Também estiveram presentes na cerimônia Nathalia Ramão, Coordenadora de Relações Institucionais e Parlamentares da SAA, Nathalia Paola Torrezani, Coordenadora de Recursos Humanos e Luisa Storani, Coproprietária da Capril Capriolês (Leites e queijos artesanais).

São Paulo Por Todas faz parte de uma série de ações articuladas pelo Governo do Estado para dar visibilidade às políticas públicas estruturadas e entregues para garantir a segurança, saúde e autonomia financeira das mulheres paulistas.

Acesse para saber mais sobre São Paulo Por Todas: Link

Serviço

A solicitação de adesão ao FEAP Mulher pode ser feita junto à Casa da Agricultura do seu município, encontre a mais próxima em: Link

Por telefone: (11) 5067-0125

Também pode ser feita por meio da Fundação Instituto de Terras (Itesp). Encontre os contatos telefônicos de sua região no Link