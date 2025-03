SP libera R$ 10 milhões e eleva limite em linha de crédito para produtoras rurais

Nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo apresentou, em sua sede na capital, as novas diretrizes do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) Mulher Agro SP. Este programa, que se destaca por ser uma linha de crédito destinada exclusivamente a mulheres agricultoras, busca fortalecer a participação feminina no setor agrícola.

Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, comentou sobre os resultados positivos obtidos no ano anterior com a implementação da linha Feap Mulher Agro. “Com um aumento nos recursos disponíveis e a ampliação do teto financeiro, esperamos que o estado continue a liderar na produção de alimentos e promova uma maior representatividade feminina no campo”, declarou Piai.

Condições do Programa

O programa disponibiliza um total de R$ 10 milhões para financiar operações em propriedades rurais geridas por mulheres. Cada produtora poderá acessar até R$ 30 mil, incentivando assim os investimentos femininos na agricultura paulista. As beneficiárias terão um prazo de até 84 meses para pagamento, com uma carência que pode chegar a 12 meses.

A Importância das Mulheres no Agronegócio

De acordo com um estudo realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, existem mais de 10 milhões de mulheres atuando na zona rural do estado. Além disso, cerca de 38,7% da mão de obra agrícola no Brasil é composta por mulheres, evidenciando a importância do papel feminino neste setor vital da economia.

Informações sobre Adesão

As interessadas em se inscrever no programa FEAP Mulher podem procurar a Casa da Agricultura em seus respectivos municípios.

Para mais informações, as interessadas podem entrar em contato pelo telefone (11) 5067-0125 ou pelo e-mail [email protected].