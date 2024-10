FEAP Mulher Agro SP – Linha de crédito já beneficiou mais de 240 mulheres

Neste Dia Internacional das Mulheres Rurais (15/10), implementado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para destacar o papel e a situação das mulheres no campo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo comemora o sucesso do FEAP Mulher Agro SP, que está transformando a vida de centenas de produtoras agrícolas.

Desde que foi lançado, em março deste ano, metade dos R$10 milhões disponibilizados, já foi liberado, beneficiando mais de 240 mulheres. A linha, que faz parte do Fundo de Expansão do Agro Paulista (FEAP), da SAA, oferece crédito para que produtoras rurais melhorem sua infraestrutura agrícola. “Há mais de R$ 1,7 milhão em andamento, que vão beneficiar mais 15 produtoras”, afirma Daniel Mirando, secretário executivo do Feap.

Políticas públicas como essas mudam a realidade de muitas mulheres, que têm dificuldade de aprovação de crédito junto às instituições financeiras, por não terem bens como terras ou propriedades, que possam ser oferecidas como garantia.

Neuza Teixeira Gomes, de 56 anos, moradora de um assentamento em Mirante de Paranapanema, é uma das mulheres que recorreram ao FEAP Mulher Agro SP da Secretaria de Agricultura. Ela explica que o acesso à linha proporcionou o desenvolvimento de sua propriedade, até mesmo com despesas básicas da operação agrícola, como a compra de sementes e adubo para ampliação da produção e diversificação de culturas. “Antes eu ficava na dependência do meu marido para aprovar alguma ideia que eu tivesse, ou alguma melhoria na produção. Hoje eu consigo ajudar a complementar a renda da família com o retorno do que investimos na propriedade com o crédito do FEAP Mulher”, comemora Neuza.

O município de Mirante de Paranapanema é onde se concentra o maior número de assentamentos do estado de São Paulo, neste sentido, o incentivo dado pela Secretaria de Agricultura do Estado, por meio do FEAP, é de suma importância para promover a autonomia das mulheres rurais em suas propriedades. Além da Neuza, dezenas de outras mulheres da região recorreram ao fundo este ano. “O Pontal do Paranapanema é uma região que merece atenção especial. Nesta gestão, já regularizamos mais de 3 mil imóveis rurais, o que gera segurança jurídica e incentiva os investimentos”, ressalta Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

As mulheres rurais estão envolvidas em todas as etapas da produção, desde o plantio até a colheita, e são responsáveis por uma parte significativa da produção de alimentos, especialmente em pequenas propriedades familiares. Elas desempenham papel fundamental na agricultura e na economia global, contribuindo para a segurança alimentar, a sustentabilidade e a vitalidade das comunidades rurais.

Mais de 10 milhões de mulheres se dedicam à agricultura paulista, segundo o levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). No entanto, essas mulheres enfrentam desafios significativos, como acesso limitado a recursos financeiros, tecnologias, além de discriminação de gênero. Muitas vezes, sua carga de trabalho é dupla ou tripla, acumulando tarefas de produção agrícola com as responsabilidades domésticas.

Estudos mostram que, quando as mulheres têm controle sobre a renda familiar, há um aumento significativo no investimento em educação e saúde, beneficiando toda a família. “Reconhecer e valorizar o trabalho da força feminina no campo é um passo crucial para garantir um futuro mais sustentável e equitativo. Parabéns pelo seu dia e por todo o trabalho dedicado ao desenvolvimento do agro paulista”, comemora Guilherme Piai.