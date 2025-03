Mulher empreendedora: Governo de SP oferece linhas de crédito para mulheres gerirem seus negócios

O Governo de São Paulo apoia mulheres empreendedoras a abrir ou investir em seus negócios com crédito facilitado. Nos últimos dois anos, foram destinados R$ 331,6 milhões para negócios liderados por mulheres. Os créditos estão disponíveis por meio de iniciativas do Banco do Povo e Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Promover a independência financeira das mulheres é um dos pilares do SP Por Todas, movimento lançado em março do ano passado pelo Governo de São Paulo para ampliar a visibilidade dos serviços de proteção às mulheres.

A empresária Luzia Duarte é uma das beneficiadas com empréstimo para abrir seu próprio negócio. Ela decidiu mudar de área após 25 anos no setor de Tecnologia da Informação. Em 2012, começou vendendo massas frescas no condomínio onde mora e, aos poucos, se aventurou em dar aulas de culinária. Em 2023, conheceu a linha de crédito Desenvolve Mulher, da Desenvolve SP. Com o financiamento, montou o Chef das Gulas Escola de Gastronomia.

Hoje, ela é parte dos 2,44 milhões de mulheres empreendedoras do estado de São Paulo. Segundo dados da Fundação Seade, o estado de São Paulo tem cerca de 2,5 milhões de mulheres empreendedoras. As mulheres representam quase 36% do total de donos de negócios, ante uma média nacional de 33,8%, segundo levantamento do Sebrae, com base nos dados do 4º trimestre de 2023 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE.

O levantamento mostra ainda o perfil da empreendedora paulista: quase metade (48%) tem entre 35 e 54 anos, cerca de 40% possui o ensino médio completo ou incompleto e 84% não tem sócios. Do setor de atividade, 64% delas atuam na área de serviços, 71% possuem de 1 a 5 funcionários e metade dessas mulheres empreendedoras é chefe de domicílio.

“Lá em 2012, quando comecei a fazer massa, ter meu próprio negócio era uma coisa muito fora da minha realidade. E hoje, a gente conseguiu isso graças a esse financiamento”, afirma Luzia Duarte.

O espaço, localizado na Zona Sul da capital, oferece, além de aulas de culinária, consultoria e treinamento, experiências gastronômicas e locação do espaço para gravações de receitas e cursos. “Nosso faturamento triplicou. Não é só pela venda de cursos, mas também pelas outras opções que ofereceremos”, destaca.

A Desenvolve SP, agência de fomento paulista ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem opções para micro, pequenas e médias empresas administradas por elas. As mulheres podem acessar a linha Desenvolve Mulher que possui taxas e prazos de pagamento diferenciados. Até dezembro de 2024, a agência já havia liberado mais de R$ 128 milhões para projetos de empresas lideradas por mulheres em todo o estado.

“Nós temos 90% das alunas mulheres, então a gente ajuda elas também a empreender. Muitas chegam aqui até depressivas, porque não conseguem ter uma visão ou uma perspectiva de futuro. Quando elas terminam o curso, saem com ânimo e sabendo que é isso que querem fazer. Tenho certeza que aqui a gente ajuda muitas pessoas a despertar o empreendedorismo. Não é só um negócio, é algo que muda a realidade da pessoa”, ressalta Luzia.

Para solicitar o recurso, mais de 50% do capital social do empreendimento precisa estar na mão de mulheres. As taxas começam a partir de 0,35% ao mês + IPCA, e a solicitação pode ser feita diretamente no site da Desenvolve SP.

Banco do Povo

Além das linhas de crédito da Desenvolve SP, mulheres que desejam empreender contam com outras possibilidades em São Paulo por meio do Banco do Povo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Lá, as mulheres encontram o Empreenda Mulher, um microcrédito produtivo com juros abaixo dos que são praticados no mercado. A linha já disponibilizou R$ 141,7 milhões para 9,3 mil negócios. Ao todo, de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, o Banco do Povo disponibilizou R$ 203 milhões em microcrédito para mais de 13.074 mulheres empreendedoras.

Tereza de Jesus, 75 anos, foi uma das beneficiadas pelo Banco do Povo Paulista (BPP), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Moradora de Embu das Artes, na Região Metropolitana, ela trabalhou até os 71 anos de idade como empregada doméstica, mas decidiu empreender e abrir sua loja boutique há cerca de 4 anos.

“O Banco do Povo me ajudou demais. Sem o crédito eu não teria condições. Como eu, que era doméstica, poderia conseguir montar uma loja bonita? Eu realmente não teria possibilidade”, conta.

O financiamento oferece condições especiais para empreendedoras formais e informais, com carência de até 90 dias, prazo para pagamento de até 36 meses e juros de 0,35% a 0,8% ao mês, bem abaixo do que são praticados no mercado.

Além do Empreenda Mulher, estão disponíveis o Empreenda Rápido e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. O financiamento pode ser utilizado para capital de giro, investimento fixo ou misto, para aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas e equipamentos.

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024, como o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.