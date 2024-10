SP: Parques estaduais terão programação especial para o Dia das Crianças

Em celebração ao Dia das Crianças, 12 de outubro, os parques do Governo de São Paulo prepararam uma programação variada e repleta de atrações para toda a família. As atrações oferecidas para este dia especial incluem brinquedos infláveis, música ao vivo, caminhadas, gincanas, trilhas, oficinas de literatura, casa de reciclagem, educação ambiental, exibição de filme da Turma da Mônica e até o festival do morango, onde os visitantes poderão desfrutar de diversas delícias.

A programação especial acontece em todas as regiões da capital e também na Região Metropolitana de São Paulo. Haverá atividades tanto em parques mais tradicionais, como o Água Branca, Ecológico do Tietê e Juventude, quanto em unidades muito procuradas por moradores dos bairros, como Chácara da Baronesa, Jequitibá, Várzea do Embu-Guaçu, Jardim Biacica, Maria Helena, Vila Jacuí, Belém, Ecológico do Guarapiranga e Gabriel Chucre.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado (Semil), Natália Resende, terá agenda especial no Zoológico da capital no dia 12, para vistoriar os novos espaços da unidade e investimentos em andamento, que será aberta à imprensa. Na agenda também está prevista visita ao Zoo Safari.

“Estamos dedicados em investir e revitalizar nossos parques, seja com recursos próprios ou por meio de concessão. Além de oferecer mais lazer, queremos promover a educação ambiental, pois acreditamos que experiências como essas são fundamentais para formar cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do nosso meio ambiente“, destaca a secretária Natália Resende.

O Zoológico de São Paulo vai celebrar o Dia das Crianças com uma promoção especial até o dia 31 outubro. Crianças de até 12 anos que estiverem acompanhadas por um adulto pagante terão entrada gratuita no Zoo e Jardim Botânico. A promoção se estende aos combos que incluem acesso ao Mundo Dino.

O complexo que abriga o Zoológico, o Jardim Botânico e o Simba Safari fica localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. O Zoo São Paulo tem um plantel com mais de 2 mil animais de quase 300 espécies. Já o Botânico possui uma das maiores coleções de orquídeas do país, além de exemplares raros da flora nativa e exótica. Ambos estão em processo de revitalização, com novos serviços e atrações. O Simba Safari está fechado para reformas e será reaberto em 2025 com novas experiências. A concessionária que administra o local já investiu cerca de R$ 80 milhões desde 2021, e estão previstos mais R$ 70 milhões para os próximos 12 meses.

Serviço: Visita da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo ao Zoológico da capital Endereço: Av. Miguel Estefano, 4241 – Água Funda, São Paulo – Entrada pelo Portão 2

Data: 12/10/2024

Hora: 9h

Confira algumas das atrações dos parques de São Paulo no dia 12 de outubro:

Parque da Água Branca

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Festival do Morango

Tipo: Diversas atrações

Horário: 10h

Local: Praça de Alimentação

Gincanas Diversas

Descritivo: Diversão garantida com brinquedos infláveis para as crianças

Música ao vivo

Horário: 12h

Descritivo: Apresentações de bandas locais para animar o evento

Parque Estadual Chácara da Baronesa

Endereço: Rua José de Oliveira, 123 – Vila Baronesa, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Brinquedo Ecológico

Tipo: Oficina de reciclagem

Horário: 10h

Local: Casa de Literatura

Descritivo: Criar brinquedos a partir de itens recicláveis.

Gincanas Diversas

Tipo: Atividades físicas

Horário: 14h

Local: Quadra poliesportiva

Descritivo: Gincanas competitivas com crianças, incluindo brincadeiras como pique-bandeira e esconde-esconde.

Caminhada do Conhecimento

Tipo: Caminhada

Horário: 16h

Local: Administração

Descritivo: Caminhada pelas trilhas do parque, ouvindo a história do local e aprendendo sobre frutas e animais.

Parque Jequitibá

Endereço: Avenida dos Jequitibás, 456 – Vila Jequitibá, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Trilha Monitorada para Crianças

Tipo: Prática

Horário: 10h às 12h

Local: Trilha do Sagui

Descritivo: Trilha voltada para crianças a partir de 6 anos, acompanhadas por responsáveis.

Verdinha, a Versão Ambiental da Amarelinha

Tipo: Dinâmica

Horário: O dia todo

Local: Base da administração e Pergolado (portaria 2)

Descritivo: Amarelinha com comandos relacionados à natureza.

Cine Jequitibá

Tipo: Teórico

Horário: O dia todo

Local: Biblioteca

Descritivo: Filme “Turma da Mônica em: Um Plano Para Salvar o Planeta”, com lições sobre a natureza.

Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu

Endereço: Rua da Várzea, 789 – Várzea do Embu-Guaçu, Embu-Guaçu, SP

Data: 12/10/2024

Caça ao Tesouro da Coleta Seletiva

Tipo: Educação Ambiental

Horário: 09:30 às 11:00

Local: Quiosques

Descritivo: Busca por materiais recicláveis com doces de premiação.

Gincana da Dança das Cadeiras da Bicharada

Tipo: Educação Ambiental

Horário: 14:00 às 16:00

Local: Quiosques

Descritivo: Brincadeira interativa com sons de animais e doces de premiação.

Confecção de Lembrancinhas e Distribuição de Doces

Tipo: Lembrancinhas em datas comemorativas

Descritivo: Criação de borboletas com papel de cartolina e distribuição de doces.

Parque Núcleo Jardim Biacica

Endereço: Rua do Verde, 101 – Jardim Biacica, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Quadros de Elementos da Natureza

Tipo: Confecção

Horário: 9h às 16h

Local: Sala de Educação Ambiental

Descritivo: Elaboração de quadros com palitos de picolé e fita adesiva.

Máscara de Animais

Tipo: Confecção

Horário: 9h às 16h

Local: Sala de Educação Ambiental

Descritivo: Máscaras para colorir e recortar.

Parque Núcleo Maria Helena

Endereço: Avenida das Flores, 202 – Jardim Maria Helena, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Caça à Semente

Tipo: Prática

Horário: 10:00 às 11:00 e 14:00 às 15:00

Local: Próximo à sala de Educação Ambiental

Descritivo: Encontrar sementes escondidas e aprender sobre trabalho em equipe.

Mímicas dos Bichos

Tipo: Prática

Horário: 10:00 às 11:00 e 14:00 às 15:00

Local: Sala de Esporte

Descritivo: Jogo de mímicas para identificação de animais.

Confecção de Brinquedos

Tipo: Artesanato

Horário: 9:00 às 11:30

Local: Sala de Educação Ambiental

Descritivo: Oficina de brinquedos com garrafa PET e outros materiais recicláveis.

Parque Núcleo Vila Jacuí

Endereço: Rua da Ecologia, 321 – Vila Jacuí, São Paulo, SP

Ecobrinquedoteca

Tipo: Prática

Horário: 10:00 às 11:00

Local: Sala Ambiental

Descritivo: Criação de brinquedos com garrafa PET e materiais recicláveis junto às crianças.

Parque Ecológico do Tietê

Endereço: Rodovia Parque 8055 – Engenheiro Goulart –

São Paulo – SP

Criação de Corrupio e Ioiô

Tipo: Oficina

Horário: das 09h às 15h

Local: Casarão da Educação Ambiental

Descritivo: Confecção de brinquedos com CDs, promovendo a reutilização de materiais.

Parque Estadual do Belém

Endereço: Rua da Esperança, 147 – Belém, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Observação de Insetos

Tipo: Monitoria

Horário: 10h às 12h

Local: Ponto de encontro na administração do parque.

Descritivo: Aprender sobre insetos e sua importância para o meio ambiente.

Oficina de Brinquedos Recicláveis

Tipo: Oficina

Horário: 14h às 16h

Local: Sala de Monitoria Ambiental

Descritivo: Criar brinquedos com materiais reciclados, incentivando a criatividade.

Parque da Juventude

Endereço: Rua da Juventude, 888 – Jardim das Juventudes, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Brincando no Juventude!

Tipo: Vivência

Horário: 11h00

Local: Brinquedoteca

Descritivo: Jogos lúdicos com materiais recicláveis.

Oficina de Brinquedo Feito com Material Reciclável

Tipo: Oficina

Horário: 14h00

Local: Brinquedoteca/Parquinho

Descritivo: Confecção de brinquedos com garrafa PET.

Corrida da Água

Tipo: Brincadeira

Horário: 14h00

Local: Parquinho

Descritivo: Corrida lúdica sobre preservação da água.

Parque Ecológico do Guarapiranga

Endereço: Rua Guarapiranga, 567 – Guarapiranga, São Paulo, SP

Data: 12/10/2024

Oficina de Ecobrinquedo

Tipo: Prática

Horário: 09h00 às 12h00

Local: Núcleo de Educação Ambiental

Descritivo: Criação de brinquedos com materiais reutilizáveis.

Oficina de Tinta Natural

Tipo: Prática

Horário: 14h00 às 16h00

Local: Núcleo de Educação Ambiental

Descritivo: Produção de tintas a partir de urucum, carvão e argila em pó.

Parque Gabriel Chucre

Endereço: Rua das Abelhas, 321 – Vila João de Deus, São Paulo, SP

Vida das Abelhas

Tipo: Teórico

Horário: 10h às 12h

Local: Administração

Descritivo: Palestra sobre a importância das abelhas no meio ambiente