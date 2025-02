SP Mulher e Artesp no Carnaval: mensagens contra a violência e o assédio são exibidas nas estradas

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), reforça a proteção às mulheres durante o Carnaval com a veiculação de mensagens de conscientização contra a violência e o assédio em rodovias estaduais concedidas. A ação ocorre entre os dias 1 e 7 de março, abrangendo tanto o feriado quanto a semana pós-Carnaval.

As mensagens exibidas nos painéis eletrônicos das rodovias têm o objetivo de alertar e orientar os viajantes sobre a importância de combater o assédio e denunciar casos de violência. A iniciativa faz parte do esforço contínuo do Governo de São Paulo para fortalecer a segurança das mulheres em espaços públicos e privados, em conformidade com o Protocolo Não Se Cale. Algumas das mensagens que serão exibidas são: SP Por Todas: Carnaval sem assédio!; SP Por Todas: Denuncie a violência!; e Violência contra a mulher? Não se cale, denuncie!

A mulher que sofrer qualquer tipo de assédio ou violência, deve ligar para o 190, onde será atendida por um profissional pronto para ajudá-la. O Protocolo Não Se Cale estabelece diretrizes para o acolhimento e suporte às vítimas de assédio, garantindo atendimento adequado e seguro. Conforme a legislação vigente (Lei nº 17.621/2023 e Decretos nº 67.856 e 68.477), profissionais dos setores de entretenimento, lazer e gastronomia devem estar capacitados para identificar sinais de socorro e agir diante de situações suspeitas.

Com essa iniciativa, SP Mulher e Artesp reafirmam seu compromisso em promover um Carnaval mais seguro e respeitoso para todas as mulheres, incentivando a denúncia e a conscientização da sociedade sobre a importância de combater a violência contra a mulher. “Nosso compromisso é garantir que as mulheres possam circular com segurança e dignidade em qualquer espaço. Essa ação amplia a conscientização e reforça a importância da denúncia”, finaliza a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Carnaval seguro

Outra iniciativa será a instalação de 14 tendas exclusivas para o atendimento de mulheres vítimas de importunação sexual durante os dias de festa do Carnaval em São Paulo. Esses espaços estarão localizados nos circuitos dos megablocos da capital paulista e contarão com policiais mulheres treinadas para prestar suporte e acolhimento ao público feminino. Mais detalhes da ação aqui: https://www.ssp.sp.gov.br/noticia/58691

Além disso, o aplicativo SP Mulher Segura facilita o acesso das vítimas de violência doméstica aos serviços de proteção do Estado, oferecendo um suporte rápido e seguro. A plataforma também permite que a mulher registre um boletim de ocorrência virtual, sem a necessidade de se deslocar até uma delegacia física.