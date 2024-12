SP Invisível realiza ceia natalina para 500 pessoas em situação de rua nesta segunda (23)

Nesta segunda-feira (23), a partir das 19h, voluntários da ONG SP Invisível servirão ceia de Natal para 500 pessoas em situação de rua no Largo São Francisco, na capital paulista. O objetivo da ONG é oferecer uma experiência completa que conta com cardápio gourmet desenvolvido por um chefe de cozinha com formação e vivência internacional, decoração temática, Papai Noel, música e atrações interativas como bingo. A ideia é mais do que oferecer comida, mas um momento caloroso e uma experiência de confraternização.

Esta será a última ceia oferecida pela SP Invisível neste ano. Ao longo de todo o mês de novembro e dezembro, a ONG atendeu quatro mil pessoas em 21 ceias natalinas realizadas em 11 pontos da cidade de São Paulo. O Chef Rodrigo Martins é o responsável pelo preparo do cardápio que conta com preparações típicas natalinas, como farofas, carne de frango ou porco, legumes e arroz. Mais de 2.700 quilos de alimentos foram usados para a preparação dos pratos.

Divulgação/SP Invisível

Os alimentos serão servidos às pessoas em situação de rua em estrutura montada com mesas, cadeiras e toalhas. O ambiente, decorado de Natal, contará ainda com trio elétrico com músicas e bingo, com sorteio de itens como moletons e produtos de higiene e beleza. “Tudo é pensado para oferecermos uma experiência de Natal. Muitas dessas pessoas estão longe do convívio familiar há anos e esta é uma forma de confraternizar e viver um pouco o espírito natalino”, explica André Soler, fundador e CEO da SP Invisível.

Mais de 700 voluntários da ONG estão envolvidos na ação do Natal Invisível, que é realizada pelo nono ano consecutivo na cidade de São Paulo, sendo que 145 deles são voluntários corporativos, oriundos de empresas engajadas com a temática ESG e que querem mostrar aos seus colaboradores a importância dessa prática para transformar vidas. O Natal Invisível conta com o patrocínio da Bauducco, EDP e Pluxxe.

SERVIÇO: CEIA DE NATAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

DATA: 23/12

HORÁRIO: a partir das 19h (a comida deve começar a ser servida a partir das 19h30)

LOCAL: Largo São Francisco