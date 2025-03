SP inaugura Unidade de Psiquiatria no Hospital Leonor Mendes de Barros, em Campos do Jordão

O governador em exercício, Felicio Ramuth, inaugurou na última terça-feira (18) a nova Unidade de Psiquiatria do Hospital Leonor Mendes de Barros, localizado em Campos do Jordão. Esta unidade, que faz parte da Sociedade Beneficente São Camilo, disponibiliza 16 leitos e pretende se tornar um centro referência para o atendimento psiquiátrico de 39 municípios na região do Vale do Paraíba.

Durante a cerimônia, o governador enfatizou a crescente preocupação com a saúde mental da população. “Nos últimos anos, observamos um agravamento das questões relacionadas à saúde mental em diversas partes do mundo. Desde dois anos atrás, estamos dedicados à regionalização dos serviços de saúde, realizando oficinas que identificam as necessidades da população. A expansão dos leitos psiquiátricos é uma das principais prioridades para atender essa demanda crescente”, afirmou Ramuth. Ele também se comprometeu a monitorar a utilização desses leitos para assegurar uma possível ampliação futura.

A inauguração contou com a presença de várias autoridades locais e estaduais, incluindo Ana Beatriz Hernandez, diretora regional de Saúde de Taubaté; Carlos Eduardo Pereira da Silva, prefeito de Campos do Jordão; e Justino Scatolin, superintendente das Entidades Camilianas no Brasil, além de representantes parlamentares.

A nova unidade é beneficiada pela Tabela SUS Paulista, um programa do Governo de São Paulo que potencializa os repasses financeiros para entidades filantrópicas, podendo chegar a cinco vezes o valor padrão do SUS. Em 2024, o Hospital Leonor Mendes de Barros recebeu mais de R$ 7 milhões através dessa iniciativa.

Com a abertura da ala psiquiátrica, espera-se que o hospital receba um incremento financeiro anual estimado em cerca de R$ 972 mil, dependendo dos serviços prestados.

O Hospital Leonor Mendes de Barros é reconhecido como um centro especializado no tratamento da tisiologia e integra o Programa de Controle da Tuberculose sob a coordenação do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Além disso, a instituição oferece um ambulatório médico com especialidades abrangentes, incluindo alergologia, cardiologia, cirurgias variadas e diversas outras áreas médicas.

Atualmente, o hospital possui 146 leitos disponíveis, sendo 136 destinados ao tratamento de tisiologia e 10 à Clínica Médica.