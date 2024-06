SP implanta 52 km de faixas exclusivas de ônibus e supera previsão do Programa de Metas

A Prefeitura de São Paulo entregou à população 52,66 quilômetros de novas faixas exclusivas desde o início da atual gestão, em 2021, e ultrapassou o índice previsto no Programa de Metas 2021-2024. Com o total de segmentos implantados, o objetivo estabelecido – 50 quilômetros de novas faixas exclusivas – foi superado em 5% em janeiro de 2024, quando foi implantada a faixa da Avenida das Cerejeiras, na Vila Maria, Zona Norte da cidade, com 2,4 quilômetros.

Entre os meses de janeiro de 2023 e janeiro de 2024 foram implantados 20,52 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus em todas as regiões da cidade. E, desde o início da gestão, foram entregues as seguintes extensões, por região: 24,56 quilômetros na Zona Leste; 9,76 na Norte; 9,57 na Sul; 7,21 na Oeste e 1,56 no Centro. Com as novas faixas exclusivas de ônibus criadas desde 2021, a cidade de São Paulo atingiu a marca de 588 quilômetros desse tipo de infraestrutura.

As faixas exclusivas para coletivos são um importante instrumento que permite a melhora da mobilidade urbana da capital e fazem parte do conjunto de ações da Prefeitura de São Paulo para trazer mais eficiência ao sistema de transporte público, com maior fluidez, redução dos tempos de viagem e regularidade das partidas programadas dos ônibus.

O transporte coletivo municipal da cidade de São Paulo conta, diariamente, com a operação de cerca de 12 mil ônibus divididos 1,3 mil linhas e com uma média de 7 milhões de embarques de passageiros diariamente, o que caracteriza esse sistema como um dos maiores do mundo.

Faixas entregues com linhas e passageiros beneficiados em 2023 e 2024:

Em janeiro de 2023, foi entregue a faixa exclusiva de ônibus na Avenida Faria Lima, Zona Oeste, entre a Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Elvira Ferraz, sentido Pinheiros, beneficiando cerca de 7 mil passageiros que utilizam oito linhas no local.

Duas novas faixas exclusivas foram entregues em fevereiro de 2023, na Rua Jardim Tamoio seguindo por trecho da Avenida Nagib Farah Maluf, em ambos os sentidos, na região do Conjunto Residencial José Bonifácio, na Zona Leste. A estimativa é de que 6,7 mil passageiros sejam beneficiados por dia com os ganhos no tempo de viagem nas oito linhas que passam pelo local.

Na região do Jabaquara, Zona Sul, foram implantadas, em junho de 2023, faixas exclusivas de ônibus na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, em trechos nos sentidos bairro e centro, favorecendo cerca de 13,5 mil passageiros que utilizam as 17 linhas de ônibus. Ainda em junho, na Mooca, Zona Leste, foi entregue a faixa exclusiva na Avenida Adutora do Rio Claro, entre Rua Lavínia Ribeiro e Rua Juliano Moreira, por onde passam nove linhas.

No mês de julho, houve a inauguração de mais cinco novas faixas exclusivas para ônibus em diferentes regiões da cidade, facilitando o deslocamento de aproximadamente 77 mil passageiros que usam as 57 linhas que têm itinerário pelas vias. No bairro da Penha, zona leste, foram duas faixas exclusivas: na Rua Henrique de Souza Queirós e na Rua Mário de Castro. Em Sapopemba, zona leste, a implantação ocorreu na Rua Francisco Manuel Beranger. Na Lapa, Zona Oeste, a faixa exclusiva foi entregue na Rua Quirino dos Santos. E no Ipiranga, Zona Sul, houve a entrega de faixas na Avenida Padre Arlindo Vieira em trechos nos sentidos centro e bairro.

A Vila Maria, na Zona Norte, também recebeu novas faixas exclusivas em julho, em trechos das avenidas Professor Castro Júnior e Conceição, por onde trafegam 13 linhas de ônibus que atendem 19 mil passageiros diariamente. Na mesma região, também foram entregues faixas em ambos os sentidos da Avenida Araritaguaba, atendidas também por 13 linhas, entre as avenidas Guilherme Cotching e Das Cerejeiras. Ainda no mês de julho, entrou em operação a faixa exclusiva na Rua Capitão Avelino Carneiro, na Penha, Zona Leste.

Em agosto, foi entregue a faixa da Rua Luís Seráphico Júnior, em Santo Amaro, zona sul, beneficiando 11 mil passageiros de 10 linhas de ônibus. No mesmo mês, ainda houve entregas de faixas na zona norte, na Rua Gabriel Piza, em Santana, com trecho atendido por 13 linhas que transportam 20,5 mil passageiros.

Setembro foram iniciadas as operações de novas faixas exclusivas para coletivos na Avenida Nordestina, na Zona Leste, e na Rua Ribeiro Morais, na Zona Norte, facilitando o deslocamento de aproximadamente 34 mil passageiros. Na Rua Ribeiro de Moraes, na Freguesia do Ó, a faixa opera em trecho do sentido bairro, por onde 14 linhas trafegam. Já a faixa entregue na Av. Nordestina, em São Miguel, opera em trecho do sentido bairro, local em que passam quatro linhas de ônibus.

O mês de outubro contou com entrega de faixas exclusivas de ônibus na Rua da Passagem Funda, em Guaianases, na Zona Leste; e nas ruas Gabriel Fauré e José Barros Magaldi, ambas no Jardim São Luís, na Zona Sul. Ao todo, 76 mil passageiros que utilizam os coletivos de 21 linhas que trafegam por esses locais passaram a contar com esse benefício.

Em novembro, foi entregue nova faixa na Avenida Nossa Senhora do Ó, entre a Rua Silvano de Almeida e a Avenida Professor Celestino Bourroul, no Limão, Zona Norte, por onde trafegam 17 linhas de ônibus, facilitando o deslocamento de aproximadamente 20 mil passageiros.

Em dezembro tiveram início as operações das faixas exclusivas na Rua São Caetano, região central, e na Avenida dos Tajurás, na Cidade Jardim, Zona Oeste, beneficiando cerca de 36 mil passageiros em 19 linhas. No dia 23, entraram em operação as faixas na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em Pinheiros, e Serra de Bragança, no Tatuapé, atendendo aproximadamente 10 mil passageiros em sete linhas.

Em 2024, o mês de janeiro contou com a inauguração da faixa da Avenida das Cerejeiras, entre as ruas Kobe e Dr. Edson de Melo, Vila Maria, na Zona Norte, beneficiando cerca de 22,3 mil passageiros com oito linhas.

As faixas exclusivas foram implantadas pela Prefeitura de São Paulo, por meio das secretarias de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), da São Paulo Transporte (SPTrans) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Todas as entregas de faixas exclusivas de ônibus foram divulgadas nas ocasiões em que iniciaram sua operação.