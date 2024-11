SP garante mais de 500km de rodovias conectadas com acesso gratuito à internet

A concessão da Rota Sorocabana à iniciativa privada irá levar mais conectividade aos motoristas que trafegam nos 460km das rodovias na região Sudoeste do Estado, por meio da implementação do acesso à rede Wi-Fi. O sistema de comunicação sem fio também estará disponível nos 92 km da Nova Raposo – com leilão previsto para o próximo esta quinta-feira (28), totalizando 552 km de rodovias paulistas conectadas. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a malha viária estadual concedida já conta com mais de 3 mil pontos de Wi-Fi.

Os projetos do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI-SP) do Governo de São Paulo tem como objetivo melhorar a comunicação e a segurança dos usuários nas estradas estaduais e irão beneficiar 27 cidades paulistas. Os investimentos previstos para a construção de rede de fibra óptica e implantação do sistema da rede Wi-Fi somam R$ 61,4 milhões, sendo R$ 49,6 milhões na Rota Sorocabana e R$ 11,8 milhões na Nova Raposo.

“A conexão de internet nas rodovias concedidas beneficiará não apenas os motoristas, mas também as comunidades locais. Com acesso a informações em tempo real e serviços de emergência mais eficientes, a segurança e a qualidade de vida das pessoas que vivem próximo às rodovias serão aprimoradas. A implementação pode melhorar a experiência dos usuários e potencialmente reduzir fatalidades ao permitir uma resposta mais rápida em situações de emergência”, destaca o secretário de Parcerias em Investimento, Rafael Benini.

As concessionárias vencedoras dos leilões serão responsáveis pela implantação, operação e manutenção do sistema sem fio, que abrangerá toda a extensão das rodovias concedidas, incluindo acostamentos, faixas de domínio e canteiros centrais. As obras estão previstas para serem iniciadas em 2025.

Acesso gratuito à internet

A nova rede permitirá comunicação gratuita com o Centro de Controle Operacional (CCO) das concessionárias, oferecendo assistência exclusiva em emergências, como solicitação de guincho, socorro médico, relato de acidentes e aviso sobre animais na pista.

Os motoristas poderão se comunicar diretamente com CCO por voz, vídeo ou texto, e acessar informações no site ou aplicativo sobre condições da rodovia, tarifas e previsões do tempo. O sistema deverá garantir conexão ininterrupta em todo o trecho da concessão, e poderá usar tecnologias como Wi-Fi, 3G, 4G e 5G, desde que o usuário possa acessá-la em qualquer ponto da rodovia de forma gratuita.

“A rede será utilizada prioritariamente para comunicações de emergência e serviços relacionados à concessão, para garantir que não seja comprometida por outros tipos de tráfego de dados.”, explica Rafael Benini.

Investimentos de R$ 16,7 bilhões em tecnologia

Além da rede Wi-Fi, os projetos incluem melhorias como duplicações, faixas adicionais, modernizações e a instalação de pórticos e outras inovações para otimizar a gestão e operação das rodovias, além de um sistema automático livre (free flow) para cobrança de tarifas sem necessidade de paradas para pagamento. O sistema automático cobrirá toda a extensão dos trechos concedidos. Os investimentos previstos na Rota Sorocabana e Nova Raposo para os próximos 30 anos somam R$ 16,7 bilhões.

Os dois lotes contarão com o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Motoristas que passarem pelo mesmo trecho mais de dez vezes terão uma redução de 10% no valor cobrado. A partir da 21ª passagem, a redução será de 20%. Além disso, motoristas com tags instaladas nos veículos receberão um desconto adicional de 5%.

Maratona de Leilões PPI-SP

Os projetos da Rota Sorocabana e Nova Raposo fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 500 bilhões.