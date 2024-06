SP faz Mutirão do CadÚnico na Zona Leste nos dias 20 e 21 de julho

A Prefeitura de São Paulo realiza nos dias 20 e 21 de julho (sábado e domingo), a nova etapa do “DIA C”, mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) das famílias de baixa renda em todas as unidades do Descomplica SP da Zona Leste. Veja aqui os endereços do Descomplica SP.

Não há necessidade de agendamento prévio. A população que for utilizar o serviço no domingo pode aproveitar o Domingão Tarifa Zero, com ônibus municipais gratuitos em toda a cidade.

A Prefeitura já havia realizado duas edições na Zona Sul, com a participação de 240 profissionais, entre supervisores, entrevistadores e equipe de apoio.

Voltado ao atendimento e registro de famílias e pessoas de baixa renda em programas sociais, o “CadÚnico” é o principal instrumento para identificação e inclusão de grupos socioeconomicamente vulneráveis que precisam de suporte social e econômico na vida diária.

As famílias e pessoas que estão com o cadastro desatualizado serão informadas e convidadas a participar do mutirão por meio de mensagem enviada pelo 156, além da divulgação pelos canais oficiais da Prefeitura.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e a São Paulo Turismo (SPTuris).