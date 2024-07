SP entrega obras de requalificação e modernização dos terminais Campo Limpo e Capelinha

Durante as atividades do programa Prefeitura Presente na Zona Sul, o prefeito Ricardo Nunes entregou as obras de modernização dos terminais Campo Limpo e Capelinha à população, na tarde da última sexta-feira (28). Intervenções como sistema de monitoramento, readequação de rampas de acesso e novos sanitários foram executadas, respectivamente, pelas concessionárias SP Terminais Noroeste e SPS VIVACIDADE, para proporcionar mais segurança e conforto para seus usuários. Juntos, os dois complexos recebem, diariamente, 115 mil pessoas.

“Os dois terminais agora proporcionam a qualidade que as pessoas merecem, pois as novas estruturas repercutem no bom atendimento e no trabalho dos colaboradores que atuam em ambas”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Ponto de parada de 31 linhas de ônibus municipais e utilizado diariamente por 35 mil passageiros, o Campo Limpo é o terceiro dos nove terminais sob gestão da SP Terminais Noroeste a ter suas obras de revitalização finalizadas. Já as benfeitorias feitas no Capelinha pelo SPS VIVACIDADE proporcionaram mais modernidade aos seus mais de 80 mil passageiros e colaboradores que utilizam o local todos os dias. Este é o quarto terminal do Bloco Sul entregue.

Um Centro de Controle Operacional (CCO) passou a funcionar no local, com sistema de monitoramento por CFTV e equipamentos de última geração, que permitem integração com a Secretaria de Segurança Pública. As antigas 24 câmeras do espaço foram substituídas e ganharam reforço com outras 36 unidades, totalizando 60 aparelhos, entre modelos fixos e speed dome (com zoom óptico, que se movimentam por 360º). No bicicletário, hoje com 150 vagas, foram instaladas câmeras interna e externa, além de vídeo-porteiro controlado diretamente pelo CCO.

A comunicação e informação ao passageiro foram priorizadas com a instalação de 30 Painéis de Mensagem Dinâmica (PMDs) nas plataformas, cinco painéis de informações e seis telões para que seja possível acompanhar, em tempo real, os horários de cada linha, além de outros dados. Há, ainda, um totem de autoatendimento com acesso ao Portal 156 da Prefeitura, ao lado do Balcão de Informações. Um telão de informações foi instalado junto às novas bilheterias, que permanecem no mesmo local, mas foram totalmente modernizadas: ganharam nova fachada, além de estarem mais acessíveis.

Existem, agora, economizadores de água e cisterna para permitir o reuso e evitar o desperdício nos sanitários. O terminal também recebeu um Banheiro Família, dedicado aos pais e responsáveis, onde é possível trocar bebês com segurança e higiene, levar as crianças com mais privacidade ou atender as necessidades de pessoas que precisam de cuidados diferenciados.

Para Larissa Santos, 25 anos, professora de inglês, o Terminal Campo Limpo ficou melhor depois da reforma. “Venho aqui todos os dias e tudo ficou ótimo depois dessa reestruturação. Os banheiros estão muito mais limpos. Vim fazer a segunda via do blhete único e fui atendida muito rápido. Os funcionários são bastante educados.”

Os banheiros e vestiários dos funcionários, colaboradores e prestadores de serviços também foram reformulados. O Terminal Campo Limpo também recebeu novas sinalizações em braile, readequação de rampas de acesso e piso tátil direcional, de acordo com as normas técnicas oficiais. As instalações foram avaliadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura, garantindo o Selo de Acessibilidade Arquitetônica ao empreendimento.

A iluminação instalada no local impressionou o vendedor Hélio Araújo, 32 anos. “Antigamente aqui era muito escuro à noite mas agora, com esse novo sistema, ficou muito bom. Estou aqui todos os dias, carregando bilhete, tomando ônibus. Melhorou demais”.

Terminal Capelinha

Foi implantado um novo sistema de tecnologia no equipamento, com câmeras e um Centro de Controle Operacional, para aumentar a segurança dos usuários de ônibus e do Terminal. O local também recebeu sanitários acessíveis e familiares, com modernidade e sustentabilidade (água de reuso e mictórios que não utilizam água e minimizam o odor), além de equipamentos antivandalismo e maior atenção na limpeza.

Um novo elevador, sistema de combate a incêndio e troca do sistema de iluminação com luminárias em LED, assim a implantação de comunicação visual, bancos, lixeiras e posto de atendimento para venda de bilhetes e informações foram instalados no Capelinha.

Um bicicletário com controle de acesso e capacidade para mais de cem bicicletas começou a funcionar no espaço, onde também os operadores de ônibus passaram a contar com refeitório. “Gostei da requalificação do Terminal Capelinha. Ficou lindo”, afirmou a corretora de imóveis Marlucy Silva, de 45 anos.