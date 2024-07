SP entrega no Itaim Paulista 28ª UPA da cidade, com atendimento médico e odontológico 24 horas

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entregou nesta segunda-feira (1º), no Itaim Paulista, na Zona Leste, a 28ª Unidade de Pronto Atendimento da cidade: a UPA Dr. Atualpa Girão Rabelo, localizada na Rua Ilha do Arvoredo, 10. A unidade oferece atendimento de urgência e emergência para casos médicos e odontológicos e funciona 24 horas. Em 2016, a cidade contava com apenas três UPAs.

“Esta é a 15ª UPA que eu entrego, e a 28ª na cidade, com equipamentos de alta tecnologia e toda a infraestrutura”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “A unidade dispõe de sete leitos para urgência e emergência, toda a parte separada de adultos e crianças, um laboratório para agilizar coleta e resultado de exames, raio-X eletrônico interligado, dentista 24 horas e o SAMU funcionando conjuntamente”, explicou o prefeito durante a entrega da unidade.

Segundo Ricardo Nunes, o prédio foi construído em um terreno da Prefeitura. “São 514 colaboradores e, desses, 211 médicos, além de outros profissionais da área da saúde. Mas, muito mais do que a construção do prédio, que é uma etapa importante, o fundamental é manter o funcionamento do equipamento. Para isso, precisamos da saúde financeira, o que nós temos na cidade de São Paulo”, ressaltou Ricardo Nunes.

A nova UPA substitui o antigo Pronto Atendimento (PA) da região e faz parte do Programa Avança Saúde SP. A Prefeitura investiu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de R$ 19 milhões nas obras e R$ 2,2 milhões em equipamentos, e terá um custeio mensal de R$ 7 milhões.

Com a entrega, a unidade ampliará a capacidade de atendimentos mensais à população. Enquanto o PA tinha 14 leitos para 31 leitos na nova UPA. Outro avanço é a implantação de atendimento de urgência em ortopedia, cirurgia geral e odontologia. O antigo PA Atualpa tinha capacidade para 11.300 atendimentos médicos por mês, enquanto na nova UPA, é de aproximadamente 22 mil, incluindo consultas clínicas, pediatria, ortopedia, avaliação cirúrgica, radiografias, coletas de exames e dispensação de medicamentos.

“A UPA Atualpa terá atendimentos que antes não existiam. Isso é um avanço na saúde, é um avanço para a região do Itaim”, disse o secretário de Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Moradores aprovam

Os moradores da região ficaram satisfeitos com o equipamento de saúde. “Esta ampliação é realmente muito importante. Como tem mais especialidades agora, não temos que ir para longe. E a população da periferia precisa de um lugar que tenha pronto atendimento, que facilita a vida das pessoas”, disse o aposentado José Oliveira, 84 anos, morador do Jardim Robru.

A costureira Regina Célia dos Santos, 63 anos, disse que o centro do Itaim necessitava de uma estrutura como esta. “Moro aqui há mais de 40 anos e foi a melhor coisa que fizeram. Se precisasse de atendimento teria que ir mais longe. Agora, se precisar, tem essa UPA perto de casa”.

A UPA oferece serviços como raios-X, eletrocardiograma e leitos de observação adulto e infantil e presta atendimento mais qualificado a pacientes com quadros clínicos, além do primeiro atendimento a casos cirúrgicos e de trauma leve, estabilizando os pacientes e realizando a investigação para definir a conduta necessária para cada caso. A unidade manterá pacientes em observação por até 24 horas para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica, com seis leitos de emergência, uma sala de choque, 16 leitos de observação para adultos, seis leitos de observação infantil e dois leitos de isolamento.

O local também conta agora com um laboratório de análises clínicas integrado, denominado “miniLab”. Essa tecnologia utiliza equipamentos que permitem a realização de exames diretamente no local, agilizando e otimizando os resultados dos exames solicitados no serviço pré-hospitalar, o que garante um atendimento mais ágil. Além disso, será utilizado o sistema Fast Track, que reduz o tempo de espera para pacientes com casos de menor gravidade.

O quadro de profissionais é composto por 513 colaboradores, com uma ampliação de 253 profissionais, incluindo 109 médicos. Entre os novos serviços e especialidades, se destacam atendimento por telemedicina, atendimento de ortopedia, cirurgia geral e odontologia de urgência. A administração da unidade é feita pela Organização Social (OSS) Santa Marcelina, com supervisão da SMS.

Nova Base do SAMU

Também passam a funcionar no local as novas instalações da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Atualpa Girão Rabelo.

A nova base conta com duas equipes, incluindo quatro condutores, 11 profissionais de enfermagem e dois administrativos. A capacidade média de atendimento no local é de 570 chamados por mês, com funcionamento 24 horas por dia.