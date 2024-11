SP e Alemanha estreitam laços para intercâmbio turístico e cultural entre povos indígenas e cidadãos germânicos

Fabio Prieto, secretário da Justiça e Cidadania (SJC), recebeu Martina Hackelberg, Cônsul Geral da República Federal da Alemanha em São Paulo, Nico Ritz, prefeito de Homberg, e também representantes dos municípios de Homberg e Wolfhagen, para tratar de uma parceria para promover o intercâmbio cultural e turístico entre povos indígenas de São Paulo e população de cidades germânicas.

Também participaram do encontro Cristiano Kiririndju, coordenador de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI) do estado de São Paulo, e o secretário executivo da SJC, Raul Christiano. Durante a semana, a equipe da CPPI acompanhou a comitiva alemã em uma visita na cidade de Ubatuba. Lá, conheceram a história de Hans Staden, nascido em Homberg, explorador alemão do século XVI que documentou suas experiências com os povos indígenas locais.

O secretário da Justiça Fábio Prieto destacou a relevância do encontro. “Um intercâmbio cultural dessa magnitude é essencial para o estado de São Paulo. A biodiversidade da região, especialmente em Ubatuba, onde se localiza a Aldeia Renascer, inclui rica vegetação, fauna diversificada e belíssimos territórios costeiros”, afirmou Prieto.

Durante a reunião, o prefeito de Homberg Nico Ritz ressaltou a conexão histórica entre os povos indígenas. “A impressão que tivemos ao conhecer a natureza na Aldeia Renascer é inenarrável. Temos um grande potencial para o turismo e acreditamos que essa parceria fortalecerá os laços culturais entre nossos povos”, afirmou Ritz.

O cacique Cristiano Kiririndju também compartilhou suas perspectivas sobre a parceria. “Estamos satisfeitos em expandir o turismo nos territórios indígenas, uma prioridade do Governo do Estado de São Paulo. Essa colaboração é fundamental para valorizarmos nossas culturas”, destacou o coordenador da CPPI, que é também um dos principais líderes indígenas do Estado e da Aldeia Renascer em Ubatuba.

CPPI

Em São Paulo, a Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas realiza ações em parceria com a Funai, incluindo reflorestamento e recuperação de espécies nativas para garantir a segurança alimentar das aldeias. O estado de São Paulo abriga cerca de 55 mil indígenas em 24 terras demarcadas, sendo aproximadamente 12.977 na capital, que figura entre as cidades com maior população indígena do país.

Quem foi Hans Staden

Hans Staden, nascido em Homberg em 1525, foi um explorador e aventureiro alemão que, em 1547, partiu para o Brasil, onde foi capturado pelos tupinambás. Durante seu cativeiro, Staden documentou a cultura e os costumes indígenas, registrando rituais e práticas sociais. Em 1557, publicou suas memórias no livro A Verdadeira História de Hans Staden, uma das primeiras descrições detalhadas da vida indígena no Brasil, que impactou a visão europeia sobre os povos nativos. Staden é lembrado tanto por suas contribuições à etnografia quanto por suas narrativas de sobrevivência e aventura.