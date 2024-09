SP destaca transição energética do setor automotivo em anúncio de investimento da GM

O governador Tarcísio de Freitas ressaltou nesta quarta-feira (4) a infraestrutura de São Paulo para o desenvolvimento de ações de sustentabilidade da indústria automobilística durante anúncio do novo ciclo de produção da General Motors (GM). Entre 2024 e 2028, a empresa vai investir R$ 5,5 bilhões no estado em programas de atualização de portfólio e desenvolvimento de novas tecnologias, com destaque para a linha de veículos híbridos flex, que combina um motor de combustão, movido a etanol ou gasolina. a um motor elétrico.

“Neste momento, estamos apontando um caminho de que está na hora de rever nossas plataformas, entender o que o consumidor está querendo e renovar nossa frota. Vamos aproveitar a estrutura que já temos de transporte e armazenamento de etanol”, disse o governador.

Tarcísio também lembrou outros incentivos para esse momento de transição energética. “Mandamos para a Assembleia Legislativa um projeto de lei de isenção de IPVA para os híbridos. E a indústria automobilística respondeu imediatamente. Estamos colecionando anúncios de investimentos”, explicou.

A cerimônia foi realizada na fábrica da General Motors de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, e contou com a presença do vice-governador Felicio Ramuth e dos secretários Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico) e Guilherme Afif Domingos (Projetos Estratégicos), além de autoridades municipais e parlamentares.

Os aportes da GM no estado de São Paulo, anunciados por Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente de mercados globais da GM; Shilpan Amin, presidente da GM Internacional; Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul; e Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, serão destinados para a produção nas plantas de São Caetano e São José dos Campos.

“A parceria com a GM gera emprego, renda e desenvolvimento social e do estado de uma maneira mais homogênea”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

ProVeículo

Entre os incentivos do Governo de São Paulo para o setor está o programa ProVeículo, que permite a utilização de créditos acumulados de ICMS para custear projetos de investimento de modernização e ampliação de plantas industriais, construção de novas fábricas, desenvolvimento de novos produtos e ampliação dos negócios em São Paulo.

Em agosto, o governador Tarcísio de Freitas liberou R$ 1 bilhão em créditos para a Volkswagen do Brasil, que anunciou investimentos de R$ 13 bilhões no estado também no ciclo 2024-2028.